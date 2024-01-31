У цьому ж матеріалі він оцінив втрати ворога у війні, розв'язаній Росією. За даними ЦРУ, окупанти не дорахуються вбитими й пораненими 315 тисяч своїх бійців.

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У ЦРУ пояснили амбітні плани Путіна

За словами Бернса, епоха після холодної війни остаточно завершилася в той момент, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Я провів більшу частину останніх двох десятиліть, намагаючись зрозуміти горюче поєднання образи, амбіцій і незахищеності, яке втілює російський президент Володимир Путін. Одне, що я зрозумів, це те, що завжди було б помилкою недооцінювати його націленість на контроль над Україною та її вибір,

– наголосив директор ЦРУ.

Як зазначив Бернс, без цього контролю російський диктатор вважає неможливим для Росії бути великою державою або для нього бути великим російським лідером.

Він наголосив, що ця "трагічна і жорстока фіксація вже принесла Росії ганьбу" та оголила її слабкі сторони, від її одновимірної економіки до її роздутої військової майстерності та її корумпованої політичної системи.

Вторгнення Путіна також викликало неймовірну рішучість і рішучість українського народу. Я бачив їхню мужність на власні очі під час частих воєнних поїздок в Україну, які переривалися російськими повітряними нальотами та яскравими образами української наполегливості та винахідливості на полі бою,

– зауважив Бернс.

Він також додав, що окупаційна політика Путіна в Україні стала справжнім провалом для Росії на багатьох рівнях.

Які ще тези висунув Бернс: коротко