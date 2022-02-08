С цветами не встретят: какой сценарий атаки на Украину на самом деле может реализовать Россия

На прямую военную масштабную атаку на Украину Россия вряд ли пойдет. Так считает министр обороны Украины Алексей Резников.

В телеэфире 7 февраля он описал наиболее вероятный сценарий, по которому может действительно следовать Россия. И речь здесь в основном о провокациях.

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Резников описал сценарий нападения на Украину России, который считает самым реалистичным

Глава украинского Минобороны Алексей Резников выразил уверенность, что Россия не будет нападать непосредственно военными силами на Украину.

Мне кажется, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Ведь в Кремле мечтают, что их будут здесь встречать с цветами. Такого не будет – при открытой масштабной агрессии,

– сказал министр.

Также он добавил, что сценарий России 2014 года сегодня воплотить невозможно: "Захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это было в 2014 с использованием "зеленых человечков" – уже невозможно".

Причин много, в том числе и то, что украинские силовики отрабатывают способы противодействия таким вариантам.

К примеру, в начале февраля состоялись учения Национальной гвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

А на следующей неделе, скажем, в Херсонской области будут маневры по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур.

А вот попытка дестабилизации – с использованием так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или кого-то вроде недовольных политическим устройством – такой сценарий я считаю абсолютно вероятным. И нам нужно к нему готовиться, и не дать им такой возможности,

– подытожил Алексей Резников.

Примечательно, что в этом же эфире министр обороны Украины:

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