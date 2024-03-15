"Цветы Украины": почему решение Верховного Суда может стать прецедентным и защитить архитекторов

О здании "Цветы Украины", пожалуй, слышал каждый. Оно стоит в Киеве и разрушается. Но не из-за войны, а из-за того, что на него наложен арест, связанный с судебной волокитой.

Причинило это уголовное производство, а также несколько лет судов с застройщиком. Так, один из авторов проекта здания "Цветы Украины" Николай Левчук судится с ООО "Цветы Украины", которое под контроль взяли застройщики Андрей Скалозуб и Алексей Пышный. В вопросе судьбы этого здания точку должен поставить Верховный Суд. Но пока оно стоит и продолжает разрушаться.

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Почему судятся с застройщиками

Журналистам Слидство.Инфо удалось выяснить, что у Алексея Пышного российское гражданство. Правда, этот факт он отрицал. Но это далеко не все. Известно, что связанная с ним компания занималась финансированием партии "Умная сила". А вот последняя вызвала интерес у СБУ.

Как мы отметили, в вопросе судьбы "Цветов Украины" точку должен поставить Верховный Суд. Правда, рассмотрение дела происходит в письменном производстве. А это значит, что на судебное заседание неравнодушные граждане прийти не могут.



"Цветы Украины" построили 40 лет назад / Фото Карта реноваций

В иске требуют защитить неимущественные права архитектора "Цветов Украины". Подобный иск впервые слушается на уровне Верховного Суда. И решение, которое он примет, будет влиять на то, что будет с будущими подобными делами.

Заметим, что в Украине должен был бы заработать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Это бы существенно улучшило как инвестиционный климат внутри нашего государства, так и защиту авторских прав.

И поскольку украинские судьи не имеют соответствующей специализации на проблематике подобного рода дел, защита в суде местами проседает. А судебная практика такого рода вряд ли может характеризоваться единством, когда дело об интеллектуальной собственности одновременно рассматривают различные виды судей. Говорится как об общих (гражданских), так и о хозяйственных.

"Цветы Украины" возвели 40 лет назад. Каскады, которыми характеризуется сооружение, создали специально для цветочных оранжерей. Впрочем, новый владелец имел другие планы на здание. Он стремился сделать из него офисный центр с паркингом.



Новый владелец стремился сделать из него офисный центр / Фото Zaborona

Заметим, что за полгода до полномасштабного вторжения уничтожили виноград, который оплетал сооружение. Тогда же взялись за разрушение фасада. Неравнодушные киевляне вышли с протестами, чтобы защитить здание. Именно так и появилось сообщество "Сохранить Цветы Украины".

Владелец хотел лишить "Цветы Украины" статуса памятника

Министерство культуры и информационной политики на обращение граждан отреагировало оперативно. Менее чем за месяц сооружение получило статус памятника архитектуры и попало в соответствующий реестр.

Это, понятное дело, не устроило застройщика. Ведь в таком случае он обязан содержать памятник в надлежащем состоянии. Именно тогда он обратился в Окружной административный суд Киева, который Верховная Рада впоследствии ликвидировала из-за коррупции, и выиграл там иск.

Законного действия соответствующее решение не вступило. Минкульт, Киевская городская прокуратура, Департамент охраны культурного наследия КГГА, а также общественные организации "Сохранить цветы Украины" и "Карта Реноваций" выиграли апелляцию. Поэтому сооружение сохранило свой статус памятника.

Как отметила начальница управления разрешительно-согласительной документации Министерства культуры и информационной политики Наталья Войцещук, застройщику не просто отказали в иске. Суд также оставил в силе предписание Минкульта, который предусматривает прекращение строительных работ.

И здесь надо отметить и активных граждан, которые вовремя обратились, и работу прокуратуры. Это не просто модернистское здание. Проект Левчука победил на конкурсе в 1979 году, объявленном среди архитекторов "Киевпроекта", получил после его реализации премию Союза архитекторов Украины как "дом года". Отдельно хочу обратить внимание на художественную ценность, к сожалению, уже уничтоженных витражей, созданных Сергеем Одайником,

– отметила она.

Наталья Войцещук добавила, что таким образом Минкульт защитил статус памятника этого сооружения. В то же время продолжается еще один судебный процесс. Ведь архитектор Николай Левчук после того, как застройщики изуродовали сооружение, подал в суд. Он стремится защитить свое неимущественное авторское право на сохранение целостности произведения и его неприкосновенность без согласия автора.

Адвокат АО "Axon Partners", которая представляет Левчука на суде, Лидия Климкив заметила, что не было прецедентов, чтобы архитектор отстоял свое неимущественное авторское право в суде. Согласно закону, изменение проекта необходимо согласовывать с архитектором, который и является автором соответствующего проекта.

Мы проиграли две инстанции. Суды решили, что здесь надо применять советское законодательство, которое в части защиты авторского права было выписано не так четко, как сейчас. Хотя и оно обеспечивало защиту имущественного и неимущественного авторского права. Но здание разрушали не в советское время, а сейчас,

– добавила она.

Лидия Климкив выразила надежду, что Верховный Суд растолкует, "какое законодательство и как применять". Она добавила, что необходимо учитывать, что соответствующая судебная практика "действительно станет первой в таких делах и будет иметь влияние на другие дела".

Российский след застройщика и попытка продажи

Как мы отметили выше, один из новых владельцев "Цветов Украины" – Алексей Пышный. Расследование "Слидство.Инфо" выявило, что он имел бизнес в России, как и его родные. Подтвердил также, что в стране-агрессоре живет его отец. В то же время сам он отрицал, что у самого есть российское гражданство или номер налогоплательщика России.

Вернемся и к политическому следу. Так, компания, связанная с Пышным, занималась финансированием партии "Умная сила". Этот политический проект на первом своем съезде отмечал, что Украина должна иметь внеблоковый статус. Интересно, что информационную поддержку этого проекта осуществлял пророссийский NewsOne, запрещенный ныне. Между тем сама партия до сих пор не под запретом.

И пока идут суды, застройщик, похоже, решил избавиться от "Цветов Украины". Сейчас это сооружение пытаются продать. В феврале 2024 года объявление обновили. Журналисты отмечают, что подобные попытки его продать были и полгода назад. Цена, к слову, с тех пор не изменилась. Владелец хочет получить за нее чуть больше 5 миллионов долларов.



"Цветы Украины" пытаются продать / Скриншот с площадки для продажи

Почему важно решение по делу "Цветов Украины"

Оно имеет вес не только для этой ситуации, связанной с сооружением "Цветы Украины". Ключевым остается вопрос: имеет ли возможность владелец здания, который от автора проекта не получил прав при жизни этого автора и без его согласия разрушить его только потому, что он является владельцем. И позволяет ли приобретение права собственности на площади здания игнорировать право автора его проекта как на целостность, так и неприкосновенность его произведения, воплощенного в этом объекте архитектуры.

Судебная система для рассмотрения прав интеллектуальной собственности в Европе более развита. К примеру, в соседней Польше работает не только один отдельный суд, а целая сеть судов. Они занимаются рассмотрением споров по авторскому праву. Для особо сложных дел, касающихся компьютерных программ, изобретений, сортов растений, технических секретов предприятий, – определили еще один отдельный суд.

В Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, США и других государствах для рассмотрения дел в сфере интеллектуальной собственности работают специализированные суды или специализированные палаты.

Как отметила менеджер Проекта правительства Великобритании по оказанию помощи в создании в Украине подобного суда Мария Тимофеенко, опыт этих государств убедительно свидетельствует, что специализированный суд, который будет заниматься рассмотрением дел, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, – залог повышения квалификации судей в сфере права интеллектуальной собственности, а также обеспечение прогнозируемости соответствующей судебной практики.

Мелинда Симмонс, чрезвычайный и уполномоченный посол Великобритании в Украине в 2019 – 2023 годах, заметила, что "право интеллектуальной собственности тесно связано с творчеством, инновациями, экономическим ростом и процветанием, но эти возможности могут быть реализованы только при условии соответствующей судебной защиты прав интеллектуальной собственности независимыми судами".

Для нашего государства чрезвычайно важно, чтобы был более благоприятным инвестиционный климат. Ведь один из лучших союзников нашей победы – сильная экономика. И именно поэтому чрезвычайно важен климат защиты как имущественных, так и неимущественных авторских прав, а также других прав на объекты интеллектуальной собственности.