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      Цветы на могиле патриархата: в России развернулась настоящая "битва" вокруг 8 марта

      21 Читати новину українською
      Ваши цветы будут расти на могиле патриархата, – надпись на плакате
      Ваши цветы будут расти на могиле патриархата, – надпись на плакате / twitter.com/merr1k

      Мужчины из российской организации "Сеть" – известной также активной поддержкой режима Владимира Путина – решили оригинально, цветами, поздравить женщин с 8 марта. Вот только цветы они понесли в феминистское кафе "Симона", что в Санкт-Петербурге. И феминистки с ответом не замедлили.

      История с цветами и "Симоной" случилась еще 7 марта. Активисты накупили тюльпанов и зашли в кафе с твердым намерением поздравить женщин с, собственно, Международным женским днем. Об этом написала Meduza.

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      Однако, пришли они во время, когда вход в заведение мужчинам запрещен. А просьбы и требования уйти – игнорировали. Мужчины оставили цветы в помещении и вместе несколько раз прокричали: "Поздравляем!"

      Не выдержав такого надругательства, одна из женщин, как раз находившихся в "Симоне", применила газовый (или перечный – по другой версии) баллончик против мужчины, который все это время снимал события. Результат – ожог сетчатки глаза, по словам членов "Сети".

      Смотрите видео попытки поздравления с 8 марта феминисток в кафе "Симона", что в Санкт-Петербурге:

      История получила продолжение следующего дня – 8 марта. Феминистки устроили акцию в ответ. Причем в форму действительно оригинального перформенса: они засыпали подаренными в прошлый день цветами голого мужчину и положили того на лестнице Дворца бракосочетаний на Английской набережной.

      "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата", – говорил плакат возле импровизированной могилы. А опирался плакат на макет вырванного "с мясом" мужского полового органа. На макет – по версии организаторов акции.

      Петербург
      Кто к нам с чем за чем – тот от того и того, – надпись на плакате в руках у активистки

      К слову, "Симона" – это кофейня в Санкт-Петербурге, открыта в начале февраля 2019 года в помещении феминистского проекта "Ребра Евы". И, согласно условиям работы заведения, с 11 до 19 часов туда таки запрещен вход мужчинам. По поводу чего на заведение уже жаловались в прокуратуру.

      blog_ava
      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      3713
      Теги: Новости России 8 марта Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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