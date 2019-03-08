Цветы на могиле патриархата: в России развернулась настоящая "битва" вокруг 8 марта

Мужчины из российской организации "Сеть" – известной также активной поддержкой режима Владимира Путина – решили оригинально, цветами, поздравить женщин с 8 марта. Вот только цветы они понесли в феминистское кафе "Симона", что в Санкт-Петербурге. И феминистки с ответом не замедлили.

История с цветами и "Симоной" случилась еще 7 марта. Активисты накупили тюльпанов и зашли в кафе с твердым намерением поздравить женщин с, собственно, Международным женским днем. Об этом написала Meduza.

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Однако, пришли они во время, когда вход в заведение мужчинам запрещен. А просьбы и требования уйти – игнорировали. Мужчины оставили цветы в помещении и вместе несколько раз прокричали: "Поздравляем!"

Не выдержав такого надругательства, одна из женщин, как раз находившихся в "Симоне", применила газовый (или перечный – по другой версии) баллончик против мужчины, который все это время снимал события. Результат – ожог сетчатки глаза, по словам членов "Сети".

Смотрите видео попытки поздравления с 8 марта феминисток в кафе "Симона", что в Санкт-Петербурге:

История получила продолжение следующего дня – 8 марта. Феминистки устроили акцию в ответ. Причем в форму действительно оригинального перформенса: они засыпали подаренными в прошлый день цветами голого мужчину и положили того на лестнице Дворца бракосочетаний на Английской набережной.

"Ваши цветы прорастут на могиле патриархата", – говорил плакат возле импровизированной могилы. А опирался плакат на макет вырванного "с мясом" мужского полового органа. На макет – по версии организаторов акции.



Кто к нам с чем за чем – тот от того и того, – надпись на плакате в руках у активистки

К слову, "Симона" – это кофейня в Санкт-Петербурге, открыта в начале февраля 2019 года в помещении феминистского проекта "Ребра Евы". И, согласно условиям работы заведения, с 11 до 19 часов туда таки запрещен вход мужчинам. По поводу чего на заведение уже жаловались в прокуратуру.