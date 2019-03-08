18:38
8 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 березня
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, 7 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Квіти на могилі патріархату: в Росії розгорнулася справжня "битва" навколо 8 березня

      478 Читать новость на русском
      Ваші квіти ростимуть на могилі патріархату, – напис на плакаті
      Ваші квіти ростимуть на могилі патріархату, – напис на плакаті / twitter.com/merr1k

      Чоловіки з російської організації "Сєть" – відомої також активною підтримкою режиму Володимира Путіна – вирішили оригінально, квітами, привітати жінок з 8 березня. От тільки квіти вони понесли до феміністського кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі. І феміністки з відповіддю не забарилися.

      Історія з квітами та "Симоною" трапилася ще 7 березня. Активісти накупили тюльпанів та завітали до кафе з твердим наміром привітати жінок з, власне, Міжнародним жіночим днем. Про це написала Meduza.

      Читайте також: Як Медведєв своєю поведінкою спершу шокував, а потім розсмішив жителів Люксембурга

      Проте, прийшли вони в час, коли вхід до закладу чоловікам заборонено. А прохання і вимоги піти геть – ігнорували. Чоловіки залишили квіти у приміщенні та гуртом кілька разів прогукали: "Вітаємо!"

      Не витримавши такої наруги, одна з жінок, що якраз перебували у "Симоні", застосувала газовий (або перцевий – за іншою версією) балончик проти чоловіка, який увесь цей час фільмував події. Результат – опік сітківки ока, за словами членів "Сєті".

      Дивіться відео спроби привітання з 8 березня феміністок у кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі:

      Історія отримала продовження наступного дня – 8 березня. Феміністки влаштували акцію у відповідь. При чому у форму дійсно оригінального перформенсу: вони засипали подарованими минулого дня квітами голого чоловіка і поклали того на сходах Палацу одружень на Англійській набережній.

      "Ваші квіти проростуть на могилі патріархату", – промовляв плакат біля імпровізованої могили. А спирався плакат на макет вирваного "з м'ясом" чоловічого статевого органу. На макет – за версією організаторів акції.

      Петербург
      Хто до нас з чим за чим – той від того й того, – напис на плакаті в руках у активістки

      До слова, "Симона" – це кав'ярня в Санкт-Петербурзі, відкрита з початку лютого 2019 року в приміщенні феміністського проекту "Ребра Єви". І, згідно з умовами роботи закладу, з 11 до 19 години туди таки заборонений вхід чоловікам. З приводу чого на заклад уже скаржилися в прокуратуру. 

      blog_ava
      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      54686
      Теги: 8 березня Курйозні новини Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гучні чутки про "Північний потік", – Nordkurier
      сьогодні , 17:00 Гучні чутки про "Північний потік", – Nordkurier
      Світові Медіа 519
      Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест)
      сьогодні , 16:02 Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест)
      Наталія Печерська 166
      Скасування статті про незаконне збагачення: справи яких корупціонерів закриють
      сьогодні , 16:00 Скасування статті про незаконне збагачення: справи яких корупціонерів закриють
      Тетяна Мартинюк 211
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      сьогодні , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1854
      "Патріархат!" проти "Я – феміністка": конфлікт на Марші за права жінок у Києві
      сьогодні , 14:17 "Патріархат!" проти "Я – феміністка": конфлікт на Марші за права жінок у Києві
      577
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук