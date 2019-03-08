Квіти на могилі патріархату: в Росії розгорнулася справжня "битва" навколо 8 березня

Чоловіки з російської організації "Сєть" – відомої також активною підтримкою режиму Володимира Путіна – вирішили оригінально, квітами, привітати жінок з 8 березня. От тільки квіти вони понесли до феміністського кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі. І феміністки з відповіддю не забарилися.

Історія з квітами та "Симоною" трапилася ще 7 березня. Активісти накупили тюльпанів та завітали до кафе з твердим наміром привітати жінок з, власне, Міжнародним жіночим днем. Про це написала Meduza.

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Проте, прийшли вони в час, коли вхід до закладу чоловікам заборонено. А прохання і вимоги піти геть – ігнорували. Чоловіки залишили квіти у приміщенні та гуртом кілька разів прогукали: "Вітаємо!"

Не витримавши такої наруги, одна з жінок, що якраз перебували у "Симоні", застосувала газовий (або перцевий – за іншою версією) балончик проти чоловіка, який увесь цей час фільмував події. Результат – опік сітківки ока, за словами членів "Сєті".

Дивіться відео спроби привітання з 8 березня феміністок у кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі:

Історія отримала продовження наступного дня – 8 березня. Феміністки влаштували акцію у відповідь. При чому у форму дійсно оригінального перформенсу: вони засипали подарованими минулого дня квітами голого чоловіка і поклали того на сходах Палацу одружень на Англійській набережній.

"Ваші квіти проростуть на могилі патріархату", – промовляв плакат біля імпровізованої могили. А спирався плакат на макет вирваного "з м'ясом" чоловічого статевого органу. На макет – за версією організаторів акції.



Хто до нас з чим за чим – той від того й того, – напис на плакаті в руках у активістки

До слова, "Симона" – це кав'ярня в Санкт-Петербурзі, відкрита з початку лютого 2019 року в приміщенні феміністського проекту "Ребра Єви". І, згідно з умовами роботи закладу, з 11 до 19 години туди таки заборонений вхід чоловікам. З приводу чого на заклад уже скаржилися в прокуратуру.