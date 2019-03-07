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      Як Медведєв своєю поведінкою спершу шокував, а потім розсмішив жителів Люксембурга

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      Дмитро Медведєв
      Дмитро Медведєв / Getty Images

      Російський прем’єр Дмитро Медведєв почав створювати проблеми вже й жителям Євросоюзу. Річ у тім, що його кортеж увечері 5 березня перекрив рух у центрі Люксембургу. У цій країні російський посадовець перебував із робочим візитом.

      Про такий неприємний для жителів Люксембурга епізод написав блогер Рустем Адагамов у своєму Twitter. За його словами, так Медведєв вечеряв у одному з ресторанів.

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      "Ціла низка автомобілів з охороною, перекрито весь район, навіть пожежних привезли", – переконує користувач.

      Також він оприлюднив відео, яке надав його знайомий, що живе у герцогстві.

      "Каже, місцеві всі – в шоці, ніколи такого не бачили", – додав Адагамов.

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      Згодом він зауважив, після того, як Медведєв повечеряв і його кортеж звільнив вулицю, місцеві жителі почали сміятися.

      Жителі Росії – також не у захваті від свого прем’єра. За результатами нещодавнього опитування "Левада-центру", відставку уряду на чолі з Медведєвим підтримують 53% росіян. Загалом росіяни звинувачують свій Кабмін у нездатності впоратися зі зростанням цін і падінням доходів росіян, неготовністю забезпечити людей роботою і недоліком турботи про соціальний захист громадян.

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      Теги: Новини Росії Дмитро Медведєв Люксембург Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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