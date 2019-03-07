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      Как Медведев своим поведением сначала шокировал, а потом рассмешил жителей Люксембурга

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      Дмитрий Медведев
      Дмитрий Медведев / Getty Images

      Российский премьер Дмитрий Медведев начал создавать проблемы уже и жителям Евросоюза. Дело в том, что его кортеж вечером 5 марта перекрыл движение в центре Люксембурга. В этой стране российский чиновник находился с рабочим визитом.

      О таком неприятном для жителей Люксембурга эпизоде написал блогер Рустем Адагамов в своем Twitter. По его словам, так Медведев ужинал в одном из ресторанов.

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      "Целый ряд автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли", – убеждает пользователь.

      Также он обнародовал видео, которое предоставил его знакомый, живущий в герцогстве.

      "Говорит, местные все – в шоке, никогда такого не видели", – добавил Адагамов.

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      Впоследствии он заметил, после того, как Медведев поужинал и его кортеж освободил улицу, местные жители начали смеяться.

      Жители России – тоже не в восторге от своего премьера. По результатам недавнего опроса "Левада-центра", отставку правительства во главе с Медведевым поддерживают 53% россиян. В общем россияне обвиняют свой Кабмин в неспособности справиться с ростом цен и падением доходов россиян, неготовности обеспечить людей работой и недостатком заботы о социальной защите граждан.

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      Теги: Новости России Дмитрий Медведев Курьезные новости Люксембург
      Источник: 24 канал
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