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      Цветы от Ляшко и бренд Зеленского: чем политики покупают избирателей

      62 Читати новину українською

      Выборы президента Украины все ближе, а потому становится все страшнее. Поэтому кандидаты президенты не сидят без дела – одни пиариться уехали за границу, другие начали тур по Украине.

      Петр Порошенко

      Петр Порошенко во время конференции по безопасности мира в Мюнхене встретился с Ангелой Меркель, президентами Черногории и Египта, шутил о выборах на панельной дискуссии.

      Читайте также: Как проверить сколько обещаний выполнили кандидаты в президенты

      порощшенко
      Президент Украины Петр Порошенко и глава Черногории Мило Джуканович

      порошенко
      Порошенко на встрече с Ангелой Меркель

      Пока действующего президента не было дома, народные мстители шинкуют его агитпалатки. Сначала порезали ножом тент в Луцке, затем в Мариуполе.

      порошенко
      Неизвестные порезали палатку в поддержку Порошенко

      Юлия Тимошенко

      По столице Баварии ходила и конкурентка президента Юлия Тимошенко. Для зарубежного выхода в свет она снова надела косу и вся в белом выступала на украинском ланче. В частности, критиковала власть и Владимира Зеленского.

      тимошенко
      Встреча Тимошенко с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард

      Анатолий Гриценко

      Из Мюнхена вернулся и Анатолий Гриценко. Привез он с собой весну. Ведь после похвастался урожаем подснежников на даче.

      гриценко
      Гриценко любуется цветами на даче

      Владимир Зеленский

      Шоумен Владимир Зеленский взял короткую паузу. Решил отдохнуть от комментариев. И снова ездит по Украине с туром. Однако не понятно, то ли развлекательным, то ли агитационным. В Одессе успел сходить в кино, подумать о вечном и записать целое интервью с собой.

      Его поклонники наперебой постят фотографии зеленых офисов кандидата по всей Украине и посвящают ему стихи.

      зеленський
      Офисы, которые оформлены в поддержку Зеленского

      зеленський
      На стенах офиса висят плакаты в поддержку Зеленского

      зеленський

      Стихотворение для Зеленского

      Тем временем команда кандидата ищет, где бы напечатать брендовые вещи, чтобы этих избирателей было чем поощрять. А пока просят их рассказывать в соцсетях, какой же Зеленский человек.

      зеленський
      Товары от Зеленского

      зеленський

      Брендовые вещи от партии Зеленского

      Андрей Садовый

      Погулял Одессой и кандидат в президенты Андрей Садовый. Там он накормил чаек, сходил на "Привоз" и попил какао с одесситами. А потом вернулся во Львов и занялся хозяйством – дорогами и мусором. И записал об этом видеоотчет к львовянам.

      садовий
      Андрей Садовый в Одессе

      Олег Ляшко

      Радикал Олег Ляшко ездит на "Ляшкобусе" по Украине. По классике предвыборного жанра он пьет кофе на заправке, постится селфи, женщинам раздает цветы, поклонникам – плакаты, избирателям – обещания.

      ляшко
      Олег Ляшко пьет кофе на заправке

      ляшко

      Ляшко дарит цветы украинкам

      blog_ava
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      сегодня
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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Олег Ляшко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Анатолий Гриценко Новости Украины
      Источник: 24 канал
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