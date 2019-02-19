Цветы от Ляшко и бренд Зеленского: чем политики покупают избирателей
Выборы президента Украины все ближе, а потому становится все страшнее. Поэтому кандидаты президенты не сидят без дела – одни пиариться уехали за границу, другие начали тур по Украине.
Петр Порошенко
Петр Порошенко во время конференции по безопасности мира в Мюнхене встретился с Ангелой Меркель, президентами Черногории и Египта, шутил о выборах на панельной дискуссии.
Читайте также: Как проверить сколько обещаний выполнили кандидаты в президенты
Президент Украины Петр Порошенко и глава Черногории Мило Джуканович
Порошенко на встрече с Ангелой Меркель
Пока действующего президента не было дома, народные мстители шинкуют его агитпалатки. Сначала порезали ножом тент в Луцке, затем в Мариуполе.
Неизвестные порезали палатку в поддержку Порошенко
Юлия Тимошенко
По столице Баварии ходила и конкурентка президента Юлия Тимошенко. Для зарубежного выхода в свет она снова надела косу и вся в белом выступала на украинском ланче. В частности, критиковала власть и Владимира Зеленского.
Встреча Тимошенко с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард
Анатолий Гриценко
Из Мюнхена вернулся и Анатолий Гриценко. Привез он с собой весну. Ведь после похвастался урожаем подснежников на даче.
Гриценко любуется цветами на даче
Владимир Зеленский
Шоумен Владимир Зеленский взял короткую паузу. Решил отдохнуть от комментариев. И снова ездит по Украине с туром. Однако не понятно, то ли развлекательным, то ли агитационным. В Одессе успел сходить в кино, подумать о вечном и записать целое интервью с собой.
Его поклонники наперебой постят фотографии зеленых офисов кандидата по всей Украине и посвящают ему стихи.
Офисы, которые оформлены в поддержку Зеленского
На стенах офиса висят плакаты в поддержку Зеленского
Стихотворение для Зеленского
Тем временем команда кандидата ищет, где бы напечатать брендовые вещи, чтобы этих избирателей было чем поощрять. А пока просят их рассказывать в соцсетях, какой же Зеленский человек.
Товары от Зеленского
Брендовые вещи от партии Зеленского
Андрей Садовый
Погулял Одессой и кандидат в президенты Андрей Садовый. Там он накормил чаек, сходил на "Привоз" и попил какао с одесситами. А потом вернулся во Львов и занялся хозяйством – дорогами и мусором. И записал об этом видеоотчет к львовянам.
Андрей Садовый в Одессе
Олег Ляшко
Радикал Олег Ляшко ездит на "Ляшкобусе" по Украине. По классике предвыборного жанра он пьет кофе на заправке, постится селфи, женщинам раздает цветы, поклонникам – плакаты, избирателям – обещания.
Олег Ляшко пьет кофе на заправке
Ляшко дарит цветы украинкам