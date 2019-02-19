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      Квіти від Ляшка та бренд Зеленського: чим політики купують виборців

      261 Читать новость на русском

      Вибори президента України дедалі ближче, а тому стає дедалі страшніше. А тому кандидати президенти не сидять без діла – одні піаритись поїхали за кордон, інші розпочали тур Україною.

      Петро Порошенко 

      Петро Порошенко під час конференції щодо безпеки світу у Мюнхені зустрівся з Ангелою Меркель, президентами Чорногорії та Єгипту, жартував про вибори на панельній дискусії. 

      Читайте також: Як перевірити скільки обіцянок виконали кандидати у президенти

      порощшенко
      Президент України Петро Порошенко та глава Чорногорії Міло Джуканович

      порошенко
      Порошенко на зустрічі з Ангелою Меркель

      Поки чинного президента не було вдома, народні месники шинкують його агітнамети. Спершу порізали ножем тент у Луцьку, потім в Маріуполі. 

      порошенко
      Невідомі порізали намет на підтримку Порошенка

      Юлія Тимошенко 

      По столиці Баварії ходила і конкурентка президента Юлія Тимошенко. Для закордонного виходу в люди вона знову одягла косу і вся в білому виступала на українському ланчі. Зокрема, критикувала владу і Володимира Зеленського.

      тимошенко
      Зустріч Тимошенко із Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард

      Анатолій Гриценко 

      З Мюнхена повернувся й Анатолій Гриценко. Привіз він зі собою весну. Адже після похвастався врожаєм підсніжників на дачі.

      гриценко
      Гриценко милується квітами на дачі 

      Володимир Зеленський

      Шоумен Володимир Зеленський взяв коротку паузу. Вирішив відпочити від коментарів. І знову їздить Україною з туром. Однак не зрозуміло, чи то розважальним, чи то агітаційним. В Одесі встиг сходити в кіно, подумати про вічне і записати ціле інтерв'ю із собою.

      Його прихильники наввипередки постять фотографії зелених офісів кандидата по всій Україні та присвячують йому вірші. 

      зеленський
      Офіси оформлені на підтримку Зеленського

      зеленський
      На стінах офісу висять плакати на підтримку Зеленського

      зеленський
      Вірш для Зеленського

      Тим часом команда кандидата шукає, де б надрукувати брендові речі, аби цих виборців чимось заохочувати. А поки просять їх розказувати в соцмережах, яка ж Зеленський людина.

      зеленський
      Товари від Зеленського 

      зеленський
      Брендові речі від партії Зеленського

      Андрій Садовий

      Погуляв Одесою і кандидат в президенти Андрій Садовий. Там він нагодував чайок, сходив на "Привоз" і попив какао з одеситами. А потім повернувся до Львова і зайнявся господарством – дорогами і сміттям. І записав про це відеозвіт до львів'ян.

      садовий
      Андрій Садовий в Одесі

      Олег Ляшко

      Радикал Олег Ляшко їздить на "Ляшкобусі" Україною. За класикою передвиборчого жанру він п'є каву на заправці, постить селфі, жінкам роздає квіти, прихильникам – плакати, виборцям – обіцянки.

      ляшко
      Олег Ляшко п'є каву на заправці 

      ляшко
      Ляшко дарує квіти українкам

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Олег Ляшко Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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