Погиб с оружием в руках, первым идя в бой, – побратимы "Да Винчи"

В бою под Бахмутом 7 марта погиб "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло – Герой Украины. Побратимы воина рассказали, что он жил и погиб как герой.

Побратимы рассказали, что "Да Винчи" погиб с оружием в руках. Он первым шел в бой.

Обратите внимание В бою погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб командир "Волков Да Винчи". Погиб с оружием в руках, погиб, первым идя в бой. Жил и погиб как Герой,

– говорится в сообщении.

Коцюбайло был командиром, побратимом, лидером. Подразделение назвали "Волки Да Винчи", потому что побратимы всегда шли в бой за ним.

"Да Винчи" всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за Украину. На фронт герой ушел, когда ему едва исполнилось 18 лет. Боевая семья "Да Винчи" понесла невосполнимую потерю. Вся Украина лишилась легендарного командира.

Как украинцы вспоминают "Да Винчи"

Украинцы трогательно вспоминают погибшего Героя Украины. В частности, Святослав Вакарчук вспомнил, как они познакомились в 2020 году. Музыкант добавил, что приезжал к нему, его побратимам и посестрам не раз. "Да Винчи" всегда был готов к любым испытаниям. Он вдохновлял.

Олег Сенцов подчеркнул, что за каждого героя, убитого российскими захватчиками, отомстят.