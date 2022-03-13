Дадим жесткий ответ, – депутат Херсонского облсовета о сотрудничестве чиновников с оккупантами

Оккупанты звонят депутатам Херсонского областного совета, предлагая сотрудничество. Официально подтвержденных фактов согласия нет, однако определенные разговоры вокруг этого все-таки есть.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире 24 канала. По его словам, такие позорные случаи случаются.

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"Есть подтвержденные факты, что в Геническе депутат местного совета сотрудничает с оккупантами и эту информацию мы уже доложили Службе безопасности Украины", – рассказал он.

По словам Хланя, есть информация и о том, что депутат областного совета прошлого созыва в Каховке и еще ряд людей также сотрудничают с российскими военными.

Действительно, такие позорные случаи случаются, и я думаю, что после победы мы дадим жесткий ответ. Эти люди сядут в тюрьму пожизненно,

– подчеркнул депутат.

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