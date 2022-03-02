Он отметил, что в регионе налажены поставки продуктов и лекарств, на выездах из города функционируют блокпосты.

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После неожиданных обстрелов вражеской армией ситуация в Чернигове стабилизировалась. В город зашли 4 фуры с продуктами. Их распределяют по торговым сетям и прорабатывают следующие поставки. Проблем с продуктами не будет.

Поставка лекарств ожидается только завтра. В настоящее время лечебные учреждения обмениваются самым нужным по необходимости. Владельцы аптек договариваются о доставке со складов лекарства в соответствии с потребностью.

Социальные заведения для пожилых людей и детей тоже снабдили необходимыми продуктами. В каждом работает персонал.

Местное самоуправление и власть координируют доставку гуманитарных грузов из областей. Желающих организовать доставку сейчас в разы больше, чем этого требует ситуация.

Точечно помогают в решении проблем в общинах: продукты, электричество и т.д. Главы общин – большие молодцы. Все на своих местах,

– говорит Чаус.

Главы общин совместно с городским советом обеспечивают блокпосты по городу предметами первой необходимости.

В то же время Чаус признается, что пока есть пункты, которые не удалось реализовать.

Враг звереет. Не можем договориться о гуманитарном коридоре для отрезанных от поставок заведений (например, психбольница в Халявине). Оккупанты стреляют в авто скорой помощи и ГСЧС по всей области,

– рассказал глава Черниговской ОГА.

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