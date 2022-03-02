Він зазначив, що у регіоні налагоджені поставки продуктів та ліків, на виїздах з міста функціонують блокпости.

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Сьомий день війни: яка ситуація у Чернігові

Після несподіваних обстрілів ворожою армією, ситуація у Чернігові стабілізувалася. В місто зайшло 4 фури із продуктами. Їх розподіляють торговельними мережами та пропрацьовують наступні поставки. Проблем із продуктами не буде.

Поставка ліків очікується лише завтра. Нині лікувальні заклади обмінюються найнеобхіднішим за потребою. Власники аптек домовляються про доставку зі складів ліків відповідно до потреби.

Соціальні заклади для літніх людей та дітей теж забезпечили необхідними продуктами. У кожному працює персонал.

Місцеве самоврядування та влада координують доставку гуманітарних вантажів із областей. Охочих організувати доставку нині в рази більше, ніж цього вимагає ситуація.

Точково допомагають з розв'язанням проблем в громадах: продукти, електрика тощо. Голови громад – великі молодці. Всі на своїх місцях,

– говорить Чаус.

Голови громад спільно із міською радою забезпечують блокпости по місту предметами першої необхідності.

Водночас Чаус зізнається, що наразі є пункти, які не вдалося реалізувати.

Ворог звіріє. Не можемо домовитись про гуманітарний коридор для відрізаних від постачання закладів (наприклад, психлікарня у Халявині). Окупанти стріляють в авто швидкої допомоги та ДСНС по всій області,

– розповів Голова Чернігівської ОДА.



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