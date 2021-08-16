По мнению политического эксперта Владимира Фесенко, такая ситуация была прогнозируемой, потому что Чаус торгуется. Он хочет гарантировать себе условный срок.

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Прокуроры требовали изменить домашний арест на содержание в следственном изоляторе. Однако суд не удовлетворил их просьбу.

"То есть он (Чаус – 24 канал) дает какие-то показания, но лишь частично, чтобы сейчас выторговать режим домашнего ареста, чтобы не в СИЗО быть. Это гарантии определенной безопасности, гарантии условного наказания", – объясняет Фесенко.

Почему не обнародуют показания Чауса

По словам политического эксперта, Чаус уже дал определенные показания, но их не обнародуют. Причиной является то, что ждут определенного момента, когда это применить.

"Чтобы информационно не перебивать ключевые события. На следующей неделе ключевые темы – Крымская платформа, 30-летие Независимости", – отметил Фесенко.

Поэтому серьезную раскрутку темы, очевидно, не стоит ожидать раньше чем в начале нового политического сезона, который начнется в сентябре. Кроме того, по словам адвоката Чауса, подозреваемому трудно участвовать в судебном процессе.

"Я не могу указать, где он находится. Чаус продолжает находиться под охраной Службы безопасности Украины. В помощи он нуждается. Слух и зрение у него понемногу восстанавливаются, однако этого недостаточно для того, чтобы он мог самостоятельно читать документы", – рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Адвокат отметил, что на состояние здоровья бывшего судьи повлияло то, что он прошел долгий путь пешком, когда его нашли в одном из сел Винницкой области. У Чауса проблемы с ногами.

Как состоялось судебное заседание

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа рассмотрела изменение меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу. Начали заседание адвокаты скандального судьи с того, что подали ходатайство об отводе судей, которое коллегия не удовлетворила.

Затем адвокаты требовали провести заседание в закрытом режиме. Мол, открытое подвергнет подозреваемого опасности. Такая просьба удивила судей.

Как может произойти подверженность опасности вашего клиента, который находится под мерами безопасности в условиях, когда участники процесса в этом зале, а журналисты находятся в другом, где осуществляется видеотрансляция,

– спросил судья Высшего антикоррупционного суда Николай Гловатов.

Адвокат Кравец ответил, что есть открытая информация, и она может нести опасность для СБУ и самого Чауса. Дополнить адвоката все время пытался подозреваемый во взяточничестве судья. Наконец, ему это удалось, однако защитник не дал возможности полностью высказать мнение.

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