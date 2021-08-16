Поэтому Чаус, в частности его сторона защиты, однозначно это будет использовать. Об этом в эфире 24 канала сообщил член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

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Статья предусматривает реальную меру наказания

Относительно получения неправомерной выгоды Чаусу грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. О небольшом условном сроке не говорится.

Не может (получить условный срок – 24 канал),

– сказал Валько.

Он отметил, что если доказательства будут достаточными для обвинительного приговора, то та статья, которую инкриминируют Чаусу, предусматривает только реальную меру наказания в виде лишения свободы.

Но это произойдет исключительно в том случае, если суд расценит все доказательства, которые предоставила сторона обвинения, достаточными для постановления обвинительного приговора.

"Предварительная информация о Чаусе – все указывает на то, что не должно быть проблем у прокуратуры с этим делом", – сказал юрист.

По делу есть 3 уголовных производства

Юрист ЦПК напомнил, что в деле есть 3 уголовных производства:

о получении взятки в 2016 году;

относительно якобы его похищения и возвращения в Украину;

относительно его незаконного пересечения границы на территорию Молдовы.

Валько отметил, что 2 из этих дел – в Национальном антикоррупционном бюро расследований, 1 – в Службе безопасности Украины.

"Если говорить о деле относительно взятки, то досудебное расследование в нем завершили. Сторона защиты ознакомится с материалами дела. Его будут рассматривать в Высшем антикоррупционном суде и через некоторое время мы будем иметь какое-то конечное судебное решение", – пояснил эксперт.

Юрист сказал, какая судьба ожидает Чауса: смотрите видео

Чаус – под домашним арестом

Относительно меры пресечения, как отметил Валько, 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе круглосуточный домашний арест.

Но нужно помнить, что его выбирали до 18 августа. То есть фактически через 2 дня эта мера завершается.

"Сегодня в Антикоррупционном суде будут рассматривать ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста после 18 августа. Пока неизвестно, что будет через 2 дня", – добавил юрист.

Напомним! На апелляции бывший судья заявил, что его держали в подвале 4 месяца. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение о мере пресечения для Чауса. Он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом. Заседание прошло в закрытом режиме.

Что известно о деле Чауса: кратко