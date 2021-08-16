Тому Чаус, зокрема його сторона захисту, однозначно це використовуватиме. Про це в ефірі 24 каналу повідомив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

До теми Розповів, як тримали в підвалі в масці 4 місяці: Чауса залишили під домашнім арештом

Стаття передбачає реальну міру покарання

Щодо отримання неправомірної вигоди Чаусу загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Про невеликий умовний термін не мовиться.

Не може (отримати умовний термін – 24 канал),

– сказав Валько.

Він зауважив, що якщо дійсно докази будуть достатніми для обвинувального вироку, то та стаття, яку інкримінують Чаусу, передбачає тільки реальну міру покарання у вигляду позбавлення волі.

Але це станеться винятково у тому випадку, якщо суд розцінить всі докази, які надала сторона обвинувачення, достатніми для постанови обвинувального вироку.

"Попередня інформація про Чауса – все вказує на те, що не мало б бути проблем у прокуратури з цією справою", – сказав юрист.

У справі є 3 кримінальні провадження

Юрист ЦПК нагадав, що у справі є 3 кримінальні провадження:

щодо отримання хабаря у 2016 році;

щодо нібито його викрадення і повернення в Україну;

щодо його незаконного перетинання кордону на територію Молдови.

Валько зауважив, що 2 з цих справ – у Національному антикорупційному бюро розслідувань, 1 – у Службі безпеки України.

"Якщо говорити про справу щодо хабаря, то досудове розслідування в ній завершили. Сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи. Її розглядатимуть у Вищому антикорупційному суді і за деякий час ми матимемо якесь кінцеве судове рішення", – пояснив експерт.

Юрист сказав, яка доля очікує на Чауса: дивіться відео

Чаус – під домашнім арештом

Щодо запобіжного заходу, як відзначив Валько, 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила в силі цілодобовий домашній арешт.

Але потрібно пам'ятати, що його обирали до 18 серпня. Тобто фактично через 2 дні цей запобіжний захід завершується.

"Сьогодні в Антикорупційному суді розглядатимуть клопотання щодо продовження цілодобового домашнього арешту після 18 серпня. Поки що невідомо, що буде через 2 дні", – додав юрист.

Нагадаємо! На апеляції колишній суддя заявив, що його тримали у підвалі 4 місяці. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення про запобіжний захід для Чауса. Він продовжить перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Засідання минуло у закритому режимі.

Що відомо про справу Чауса: коротко