Щодо рішення про закритий розгляд справи клопотав адвокат екссудді Ростислав Кравець. Він заявив, що публікація процесу розгляду апеляції може містити небезпечні для його підзахисного дані.
Зауважте У Молдові передали до суду справу щодо ймовірного викрадача Чауса
Якщо сидіти 4 місяці у підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення,
– заявив Чаус.
Він також наголосив, що його ніхто не відпускав.
Справа Чауса: головне
- Справа Чауса розпочалася ще у 2016 році. Тоді екссудді інкримінували отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.
- Чаус втік до Молдови. Там екссуддя просив політичний притулок, однак йому відмовили.
- Навесні 2021 року адвокати Чауса заявили про його викрадення. Згодом поліція Молдови підтвердила цей факт.
- Голий і голодний Чаус знайшовся наприкінці липня у селі на Вінниччині.
- Запобіжний захід Чаусу Вищий антикорупційний суд обрав 4 серпня.
- Окрім того, до рішення суду екссуддя має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
- Судове засідання тривало приблизно 8 годин.