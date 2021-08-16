Щодо рішення про закритий розгляд справи клопотав адвокат екссудді Ростислав Кравець. Він заявив, що публікація процесу розгляду апеляції може містити небезпечні для його підзахисного дані.

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Якщо сидіти 4 місяці у підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення,

– заявив Чаус.

Він також наголосив, що його ніхто не відпускав.

Зауважте! Рішення ВАСК підтвердив також Кравець – захисник Чауса.

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