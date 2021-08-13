Зазначили, що прокуратура завершила кримінальне розслідування. Щодо ймовірного учасника викрадення, громадянина Молдови, направили обвинувальний акт до суду.

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Що відомо про підозрюваного

Чоловік 30 років. Раніше він служив у національному спецназі.

Прокуратура стверджує, що чоловік працював в Україні охоронцем місцевого жителя. У лютому його завербувала група людей, які згодом нібито скоювали злочини.

Коли він повернувся до Молдови, то начебто зібрав більше інформації про будинок, спосіб життя та щоденні маршрути членів родини колишнього судді.

Потім підозрюваний орендував кілька будівель, придбав 3 транспортні засоби, які надав у розпорядження виконавців злочину.

Чоловік уклав угоду з прокурорами

Підозрюваного тримали під вартою з травня 2021 року. Згодом він уклав угоду про визнання провини з прокурорами. Тож тепер його відправили під домашній арешт. Викрадення людини у Молдові карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Прокуратура, до речі, звернулася до української влади з декількома запитами. Проте кажуть, що офіційної реакції не було.

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