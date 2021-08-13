Зазначили, що прокуратура завершила кримінальне розслідування. Щодо ймовірного учасника викрадення, громадянина Молдови, направили обвинувальний акт до суду.

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Що відомо про підозрюваного

  • Чоловік 30 років. Раніше він служив у національному спецназі.
  • Прокуратура стверджує, що чоловік працював в Україні охоронцем місцевого жителя. У лютому його завербувала група людей, які згодом нібито скоювали злочини.
  • Коли він повернувся до Молдови, то начебто зібрав більше інформації про будинок, спосіб життя та щоденні маршрути членів родини колишнього судді.
  • Потім підозрюваний орендував кілька будівель, придбав 3 транспортні засоби, які надав у розпорядження виконавців злочину.

Чоловік уклав угоду з прокурорами

Підозрюваного тримали під вартою з травня 2021 року. Згодом він уклав угоду про визнання провини з прокурорами. Тож тепер його відправили під домашній арешт. Викрадення людини у Молдові карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Прокуратура, до речі, звернулася до української влади з декількома запитами. Проте кажуть, що офіційної реакції не було.

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