За словами адвоката, Чаус не може пройти медичне обстеження через домашній арешт. Через це екссуддя та його захист чекають на розгляд апеляції.
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Продукти Чаусу приносить теща
Уже тиждень скандальний екссуддя перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Продуктами йому приносить теща, бо дружина і досі перебуває в Молдові.
Адвокат Чауса пояснив, що стан здоров'я у його підзахисного погіршився через викрадення. У нього зараз проблеми з ногами через те, що він пройшов 50 кілометрів пішки, щоб втекти від викрадачів. Ще одним із наслідків цього інциденту, за словами Ростислава Кравця, стала дезорієнтація.
Відчуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не пройшло, але потихеньку він приходить до тями. Поки що незрозуміла ситуація із зором. Чаус не має можливості вийти з дому, тому звернутися до лікаря важко. Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного спеціаліста і попросити у слідчого дозволу на візит,
– розповів адвокат.
Надією екссудді, на думку Кравця, є розгляд апеляції, яку вже подали. Однак коли відбудеться засідання – поки невідомо.
Справа Миколи Чауса: головне
- У 2016 році, тоді ще суддю Дніпровського районного суду Києва, Миколу Чауса затримали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів.
- Після цього він втік до Молдови. Але у 2021 році країна відмовила йому в наданні політичного притулку. Згодом з'явилася інформація, що екссуддю викрали.
- Знайшли його 30 липня 2021 року в селі на Вінниччині, де його схопили співробітники СБУ.
- Співробітники НАБУ намагалися перехопити Чауса в СБУ. Це переросло в погоню.
- 4 серпня 2021 року ВАКС обрав Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У відповідь САП подала апеляційну скаргу з вимогою взяти екссуддю під арешт.