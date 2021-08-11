За словами адвоката, Чаус не може пройти медичне обстеження через домашній арешт. Через це екссуддя та його захист чекають на розгляд апеляції.

Зверніть увагу Ховав хабар у банці: ВРП зупинила розгляд заяви судді Шершака

Продукти Чаусу приносить теща

Уже тиждень скандальний екссуддя перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Продуктами йому приносить теща, бо дружина і досі перебуває в Молдові.

Адвокат Чауса пояснив, що стан здоров'я у його підзахисного погіршився через викрадення. У нього зараз проблеми з ногами через те, що він пройшов 50 кілометрів пішки, щоб втекти від викрадачів. Ще одним із наслідків цього інциденту, за словами Ростислава Кравця, стала дезорієнтація.

Відчуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не пройшло, але потихеньку він приходить до тями. Поки що незрозуміла ситуація із зором. Чаус не має можливості вийти з дому, тому звернутися до лікаря важко. Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного спеціаліста і попросити у слідчого дозволу на візит,

– розповів адвокат.

Надією екссудді, на думку Кравця, є розгляд апеляції, яку вже подали. Однак коли відбудеться засідання – поки невідомо.

Справа Миколи Чауса: головне