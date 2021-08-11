По словам адвоката, Чаус не может пройти медицинское обследование из-за домашнего ареста. Из-за этого экс-судья и его защита ждут рассмотрения апелляции.

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Продукты Чаусу приносит теща

Уже неделю скандальный экс-судья находится под круглосуточным домашним арестом. Продукты ему приносит теща, потому что жена до сих пор находится в Молдове.

Адвокат Чауса пояснил, что состояние здоровья у его подзащитного ухудшилось из-за похищения. У него сейчас проблемы с ногами из-за того, что он прошел 50 километров пешком, чтобы убежать от похитителей. Еще одним из последствий этого инцидента, по словам Ростислава Кравца, стала дезориентация.

Ощущение дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя. Пока непонятна ситуация со зрением. Чаус не имеет возможности выйти из дома, поэтому обратиться к врачу трудно. Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного специалиста и попросить у следователя разрешения на визит,

– рассказал адвокат.

Надеждой экс-судьи, по мнению Кравца, является рассмотрение апелляции, которую уже подали. Однако когда состоится заседание, пока неизвестно.

Дело Николая Чауса: главное