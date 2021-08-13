Отметили, что прокуратура завершила уголовное расследование. В отношении предполагаемого участника похищения, гражданина Молдовы, направили обвинительный акт в суд.

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Что известно о подозреваемом

Мужчине 30 лет. Раньше он служил в национальном спецназе.

Прокуратура утверждает, что мужчина работал в Украине охранником местного жителя. В феврале его завербовала группа людей, которые впоследствии якобы совершали преступления.

Когда он вернулся в Молдову, то якобы собрал больше информации о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего судьи.

Затем подозреваемый арендовал несколько зданий, приобрел 3 транспортных средства, которые предоставил в распоряжение исполнителей преступления.

Мужчина заключил соглашение с прокурорами

Подозреваемого держали под стражей с мая 2021 года. Впоследствии он заключил соглашение о признании вины с прокурорами. Поэтому теперь его отправили под домашний арест. Похищение человека в Молдове наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Прокуратура, кстати, обратилась к украинским властям с несколькими запросами. Однако говорят, что официальной реакции не было.

Что известно о похищении Чауса