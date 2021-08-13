Отметили, что прокуратура завершила уголовное расследование. В отношении предполагаемого участника похищения, гражданина Молдовы, направили обвинительный акт в суд.
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Что известно о подозреваемом
- Мужчине 30 лет. Раньше он служил в национальном спецназе.
- Прокуратура утверждает, что мужчина работал в Украине охранником местного жителя. В феврале его завербовала группа людей, которые впоследствии якобы совершали преступления.
- Когда он вернулся в Молдову, то якобы собрал больше информации о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего судьи.
- Затем подозреваемый арендовал несколько зданий, приобрел 3 транспортных средства, которые предоставил в распоряжение исполнителей преступления.
Мужчина заключил соглашение с прокурорами
Подозреваемого держали под стражей с мая 2021 года. Впоследствии он заключил соглашение о признании вины с прокурорами. Поэтому теперь его отправили под домашний арест. Похищение человека в Молдове наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.
Прокуратура, кстати, обратилась к украинским властям с несколькими запросами. Однако говорят, что официальной реакции не было.
Что известно о похищении Чауса
- В 2016 году судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса задержали на взятке в размере 150 тысяч долларов.
- После этого он сбежал в Молдову. Однако в апреле 2021 появилась информация, что экс-судью похитили.
- Нашли его 30 июля 2021 года в селе в Винницкой области.
- Его забрали сотрудники СБУ. Между тем детективы НАБУ пытались перехватить Чауса у СБУ. Это переросло в погоню.
- 4 августа 2021 года ВАКС выбрал Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.