Относительно решения о закрытом рассмотрении дела ходатайствовал адвокат экс-судьи Ростислав Кравец. Он заявил, что публикация процесса рассмотрения апелляции может содержать опасные для его подзащитного данные.
Заметьте В Молдове передали в суд дело о предполагаемом похитителе Чауса
Если сидеть 4 месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведения,
– заявил Чаус.
Он также отметил, что его никто не отпускал.
Дело Чауса: главное
- Дело Чауса началась еще в 2016 году. Тогда экс-судье инкриминировали получение взятки в размере 150 тысяч долларов.
- Чаус убежал в Молдову. Там экс-судья просил политическое убежище, однако ему отказали.
- Весной 2021 года адвокаты Чауса заявили о его похищении. Впоследствии полиция Молдовы подтвердила этот факт.
- Голый и голодный Чаус нашелся в конце июля в селе на Виннитчине.
- Меру пресечения Чаусу Высший антикоррупционный суд избрал 4 августа.
- Кроме того, до решения суда экс-судья должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
- Судебное заседание длилось примерно 8 часов.