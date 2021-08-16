Относительно решения о закрытом рассмотрении дела ходатайствовал адвокат экс-судьи Ростислав Кравец. Он заявил, что публикация процесса рассмотрения апелляции может содержать опасные для его подзащитного данные.

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Если сидеть 4 месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведения,

– заявил Чаус.

Он также отметил, что его никто не отпускал.

Примите во внимание! Решение ВАСК подтвердил также Кравец – защитник Чауса.

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