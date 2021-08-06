НАБУ и САП заявили, что уже собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта. Расследование завершили 6 августа.

К теме Чаусиада: что пошло не так по делу судьи-коррупционера

Расследование в отношении Чауса завершили

НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тысяч долларов,

– заявили в НАБУ.

Николая Чауса вызвали на допрос в НАБУ 5 и 6 августа. В ведомстве рассказали, что бывший судья отказался от дачи показаний. Но следователи уже собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта.

Также в НАБУ пояснили, что открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления. Это сделали перед направлением обвинительного акта в суд.

НАБУ рассекретило материалы следственных действий

Учитывая общественный интерес, НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов следственных действий, которые осуществили во время расследования о вымогательстве взятки Чаусом.

НАБУ рассекретило материалы следственных действий: смотрите видео

Дело экс-судьи Николая Чауса: коротко