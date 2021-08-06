НАБУ и САП заявили, что уже собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта. Расследование завершили 6 августа.
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Расследование в отношении Чауса завершили
НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тысяч долларов,
– заявили в НАБУ.
Николая Чауса вызвали на допрос в НАБУ 5 и 6 августа. В ведомстве рассказали, что бывший судья отказался от дачи показаний. Но следователи уже собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта.
Также в НАБУ пояснили, что открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления. Это сделали перед направлением обвинительного акта в суд.
НАБУ рассекретило материалы следственных действий
Учитывая общественный интерес, НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов следственных действий, которые осуществили во время расследования о вымогательстве взятки Чаусом.
НАБУ рассекретило материалы следственных действий: смотрите видео
Дело экс-судьи Николая Чауса: коротко
- Николая Чауса задержали на взятке в 150 тысяч долларов в 2016 году. На заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.
- После этого он бежал в Молдову. В 2021 году его адвокат рассказал, что экс-судью оттуда похитили. Однако впоследствии Чаус записал видео, где утверждал, что его якобы похитили гораздо раньше.
- 30 июля 2021 года Николай Чаус появился в селе Винницкой области, придя в сельский совет. Впоследствии он оказался у сотрудников СБУ.
- В НАБУ заявили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого им пришлось устроить погоню за авто СБУ, в котором должен быть Чаус.
- После этого в СБУ заверили, что не "похищали" бывшего судью, а "он сам попросил помощи".
- Высший антикоррупционный суд 4 августа избрал меру пресечения Николаю Чаусу – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.