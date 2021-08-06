Почему спецслужащие потратили столько усилий и неоднократно переступили через закон ради обычного коррупционера – один из самых интересных вопросов лета 2021 года.

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Кто такой судья Чаус?

До Революции Достоинства – обычный украинский судья, который не отличался какой-то чрезмерной скандальностью.

С момента начала Революции Достоинства – один из самых известных судей, который стал популярным благодаря политическим и коррупционным скандалам.

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На должности судьи Днепровского райсуда Киева Чаус вел дела против активистов Автомайдана, забирая права у людей, которые принимали участие в акциях протеста. Наибольшую огласку получило его решение о лишении прав пенсионера, который даже не садился за руль собственной машины в тот день, о котором говорилось в деле.

Уже после бегства экс-президента и смены власти Чаус снял с розыска и запретил проводить следственные действия против криминального авторитета Юрия Иванющенко (он же Юра Енакиевский, которого считали одним из главных покровителей Януковича). После этого Иванющенко выехал из РФ на свою виллу в Монако.

Чаус также вел дело Геннадия Корбана. Группу адвокатов Геннадия Корбана возглавил Андрей Богдан, а адвокатом второго фигуранта по делу Корбана — Михаила Кошляка был приглашен Андрей Смирнов.

Судью пытались люстрировать, но сделать это так и не удалось. Несмотря на то, что специальная комиссия пришла к выводу, что Чаус нарушил присягу и должен быть уволен, в феврале 2016 года Высший совет правосудия отказался уволить судью.

В августе 2016 года Чауса обвинили в вымогательстве и получении взятки в 150 тысяч долларов. Взятку он получил для принятия нужного решения в уголовном производстве по торговле наркотиками. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро нашли деньги на огороде судьи, закопанными в стеклянных литровых банках. Но тогда пойманного "на горячем" Чауса арестовать не смогли – Верховная Рада не дала на это разрешения. На следующий день после разоблачения во взятке судья не пришел на работу.

За месяц, когда парламент наконец разрешил арест судьи, он уже исчез. В ноябре его объявили в международный розыск. Впоследствии стало известно, что Чаус незаконно пересек границу с Молдовой, сдался местным правоохранителям и просит политического убежища.

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С должности судьи его все-таки уволили только через год – в ноябре 2017-го – за прогулы на работе.

Власти Молдовы в политическом убежище Чаусу отказали. И, как пишут СМИ, уже в 2021 году должна была состояться экстрадиция, которой требовала украинская власть.

Почему его возвращение стало скандальным?

Во-первых, из-за скандальных обстоятельств его исчезновения.

Во-вторых, потому что перед тем, как оказаться в Украине, Чаус не менее скандально исчез из Молдовы.

В начале апреля 2021 года стало известно, что в центре Кишенева трое неизвестных вооруженных людей похитили Чауса – его просто упаковали в машину посреди города и вывезли неизвестно куда. Власти Молдовы заявили, что похищение организовано украинской стороной. Правоохранители Молдовы задержали одного из организаторов, остальные подозреваемые выехали в Украину.

Буквально за несколько дней журналисты выяснили, что похищение организовали сотрудники военной разведки Украины. По данным журналистов, причиной похищения стала потребность дискредитировать экс-главу ГУР МО Василия Бурбу, связав его с бегством Чауса в 2016-м году.

Необходимость в такой дискредитации СМИ объясняют важной ролью генерала в скандале с провалом спецоперации по задержанию российских наемников группы "Вагнера", которая была провалена после доклада о ней Офиса президента Зеленского.

Впоследствии в интернете появилось видео, на котором Чаус заявил, что его все-таки похитили, но не в 2021-м в Молдове, а в 2016-м в Украине. Судья добавил, что сейчас находится в безопасном месте, но не может его назвать, анонсировал возвращение в Украину, передал привет жене и пообещал наказание для "виновных в их бедах".

Несколько месяцев все пытались найти ответ на вопрос "Где судья Чаус?". В СМИ публиковали новые доказательства причастности украинских спецслужб к похищению судьи в Молдове. Подтвердилась версия вывоза Чауса в авто с украинскими дипномерами — за рулем был военный атташе посольства Украины.

Даже сообщалась информация, что похищенного Николая Чауса удерживали на базе Главного управления разведки под Киевом, с намерением легализовать его появление в Украине, для чего экс-судью перевезли на военную базу возле админграницы с оккупированным Крымом и Приднестровьем.

Неожиданно в конце июля Чаус появился в Украине. И это возвращение было настолько фееричным, что лишь добавило скандальности всей этой истории. Чаус вышел из леса возле села Мазуровка Винницкой области. Голодный и почти без одежды, он сам пришел к зданию Мазуровского сельсовета.

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Как рассказал журналистам председатель сельсовета Валерий Груньковский, судью накормили. А потом в сельсовет приехали сотрудники СБУ и Чаус снова исчез.

Почему судья вернулся полуголым?

Это один из вопросов, который беспокоил почти всех, кто присоединился к обсуждению его возвращения. Но ответа на него нет. По крайней мере – убедительной. Одна из конспирологических теорий говорит, что таким образом пытались легализовать его возвращение: якобы Чаус сам, скитаясь, пешком пришел из Молдовы в Украину. Так якобы пытались акцентировать внимание на его похищении в 2016-м году и изменить подследственность дела. Но с юридической точки зрения это объяснение не имеет смысла.

Еще один вопрос, который остается без ответа – почему спецслужбы начали настоящую войну за доступ к судье. После того как стало известно о том, что Чаус в Украине и вывезен сотрудниками СБУ, Национальное антикоррупционное бюро публично призвало передать Чауса детективам НАБУ. Все же, они до сих пор расследуют то коррупционное дело, из-за которого судья исчез из Украины.

Через несколько часов НАБУ опубликовало видео, которое очень напоминало блокбастер: по улицам столицы автомобиль детективов Бюро догоняет машину СБУ, в которой должен находиться Чаус. Сотрудники Службы безопасности сумели оторваться от детективов Бюро и заехали на территорию управления СБУ. На этом моменте дорожное противостояние двух структур вышло на новый уровень.

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Сотрудники НАБУ некоторое время штурмовали СБУ в поисках Чауса. Охрана СБУ им препятствовала. Однако публично в СБУ говорили, что ведомство работает в обычном режиме и ничего такого не происходит.

Прошло 24 часа с того момента, как детективы НАБУ, не получив никаких результатов, уехали с места происшествия. И в СБУ признали, что судья все-таки у них. Однако подчеркнули, что служба не похищала Чауса, а приняла меры для его безопасности.

Зачем такие сложности?

Это еще один вопрос, на который нет конкретного ответа. Есть лишь предположения.

Зачем Чаус нужен НАБУ, вполне понятно – расследовать дело о взяточничестве.

Зачем Чаус СБУ – более запутанная история. Есть версия, что к бегству Чауса в Молдову могут быть причастны сотрудники Службы безопасности президента Петра Порошенко. Среди прочих – и Андрей Смирнов, который сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как предполагает председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, президента Зеленского убедили, что Чаус ценный свидетель против Порошенко и его попытаются использовать по делам против пятого президента.

Именно для того, чтобы первыми получить доступ к судье и информации, которой он владеет, спецслужбы устроили весь этот экшн.

Однако, как говорит экс-глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, Чаус вряд ли способен помочь власти продвинуться в дела относительно Петра Порошенко или его окружения – обычный районный судья не мог быть настолько глубоко погруженным в действия высших государственных должностных лиц.

Горбатюк предполагает, что раздувание дела коррупционного судьи до масштабов международного скандала и борьба же между силовыми ведомствами за Чауса вызвана, скорее неготовностью ведомств к появлению судьи и отсутствием понимания роли судьи.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка также считает, что показаний Чауса будет недостаточно, чтобы выдвинуть обвинение Порошенко. Поэтому можно предположить, что те нарушения, которые совершили спецслужащие в попытках поймать и удержать Чауса, были совершены напрасно.

Целый ряд нарушений закона был допущен. Все в этой стране знали, что дело расследуется Национальным антикоррупционным бюро, этого не могли не знать сотрудники СБУ, тем более НАБУ официально информировало СБУ, что Чаус должен быть доставлен по решению суда именно к антикоррупционному бюро. Они это знали, но продолжали совершать преступления. И для того, чтобы скрыть одно преступление, они совершили ряд других преступлений,

– сказал он в интервью "НВ".

Чем завершилась история Чауса?

Она еще не завершилась.

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3 августа НАБУ объявило Чаусу о подозрении во взяточничестве – после всех баталий детективы Бюро нашли судью в Феофании. 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Защита экс-судьи будет обжаловать такую меру пресечения, поэтому сериал с приключениями Чауса может получить продолжение уже в ближайшее время.