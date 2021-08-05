Меру пресечения подозреваемому во взяточничестве избирал Высший антикоррупционный суд. Во время заседания выступали сторона защиты и сам Чаус. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

Ранее Экс-судье Николаю Чаусу избрали меру пресечения

Где будет находиться Николай Чаус, в связи тем, что он находится под охраной СБУ, сообщить не могу,

– подчеркнул Кравец.

Адвокат также добавил, что будет ли защита оспаривать решение, он обсудит 5 августа с Чаусом.

Что известно о деле Чауса

Бывшего судью Днепровского райсуда Киева в 2016 году разоблачили на взятке в размере 150 тысяч долларов. На заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.

Чтобы избежать тюрьмы, Чаус бежал в Молдову. Однако в апреле 2021 года его адвокат заявил, что бывшего судью похитили.

Впоследствии Чаус записал видео в котором объяснил, что похищение случилось гораздо раньше.

30 июля бывший служитель Фемиды неожиданную пришел в сельский совет в Винницкой области.

Однако работники СБУ и НАБУ не смогли поделить подозреваемого. Поэтому детективы Национального антикоррупционного бюро устроили погоню за автомобилем спецслужбы.

3 августа НАБУ объявило Чаусу о подозрении во взяточничестве. 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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