Запобіжний захід підозрюваному у хабарництві обирав Вищий антикорупційний суд. Під час засідання виступали сторона захисту та сам Чаус. Про це заявив адвокат Ростислав Кравець.

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Де перебуватиме Микола Чаус, у зв'язку тим, що він є під охороною СБУ, повідомити не можу,

– наголосив Кравець.

Адвокат також додав, що те, чи буде захист оскаржувати рішення, він обговорить 5 серпня з Чаусом.

Що відомо про справу Чауса

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва у 2016 році викрили на хабарі в розмірі 150 тисяч доларів. На задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.

Щоб уникнути в'язниці, Чаус втік у Молдову. Однак у квітні 2021 року його адвокат заявив, що колишнього суддю викрали.

Згодом Чаус записав відео у якому пояснив, що викрадення трапилося набагато раніше.

30 липня ексслужитель Феміди несподівану прийшов у сільську раду на Вінниччині.

Однак працівники СБУ та НАБУ не змогли поділити підозрюваного. Тому детективи Національного антикорупційного бюро влаштували погоню за автомобілем спецслужби.

3 серпня НАБУ оголосило Чаусу про підозру у хабарництві. 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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