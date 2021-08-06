Чому спецслужбовці витратили стільки зусиль та неодноразово переступили через закон заради звичайного корупціонера – одне з найцікавіших питань літа 2021 року.

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Хто такий суддя Чаус?

До Революції гідності – звичайний український суддя, який не вирізнявся якоюсь надмірною скандальністю.

З моменту початку Революції гідності – один з найвідоміших суддів, який став популярним завдяки політичним та корупційним скандалам.

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На посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус вів справи проти активістів Автомайдану, забираючи права у людей, які брали участь в акціях протесту. Найбільшого розголосу набуло його рішення про позбавлення прав пенсіонера, який навіть не сідав за кермо власної машини у той день, про який йшлось у справі.

Вже після втечі експрезидента та зміни влади Чаус зняв з розшуку і заборонив проводити слідчі дії проти кримінального авторитета Юрія Іванющенка (він же – Юра Єнакієвський, якого вважали одним з головних покровителів Януковича). Після цього Іванющенко виїхав з РФ на свою віллу в Монако.

Чаус також вів справу Геннадія Корбана. Групу адвокатів Геннадія Корбана очолив Андрій Богдан, а адвокатом другого фігуранта у справі Корбана — Михайла Кошляка був запрошений Андрій Смирнов.

Суддю намагалися люструвати, але зробити це так і не вдалося. Попри те, що спеціальна комісія дійшла висновку, що Чаус порушив присягу і має бути звільнений, у лютому 2016 року Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю.

В серпні 2016 року Чауса звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Хабар він отримав задля ухвалення потрібного рішення в кримінальному провадженні щодо торгівлі наркотиками. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли гроші на городі судді, закопаними в скляних літрових банках. Але тоді спійманого "на гарячому" Чауса заарештувати не змогли – Верховна Рада не дала на це дозволу. Наступного дня після викриття у хабарі суддя не прийшов на роботу.

За місяць, коли парламент нарешті дозволив арешт судді, він уже зник. У листопаді його оголосили в міжнародний розшук. Згодом стало відомо, що Чаус незаконно перетнув кордон з Молдовою, здався місцевим правоохоронцям та просить політичного притулку.

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З посади судді його таки звільнили лише за рік – у листопаді 2017-го – за прогули на роботі.

Влада Молдови у політичному притулку Чаусу відмовила. І, як пишуть ЗМІ, вже 2021 році мала відбутись екстрадиція, якої вимагала українська влада.

Чому його повернення стало скандальним?

По-перше, через скандальні обставини його зникнення.

По-друге, тому що перед тим, як опинитись в Україні, Чаус не менш скандально зник з Молдови.

На початку квітня 2021 року стало відомо, що у центрі Кишенева троє невідомих озброєних людей викрали Чауса – його просто запакували в машину посеред міста і вивезли невідомо куди. Влада Молдови заявила, що викрадення організоване українською стороною. Правоохоронці Молдови затримали одного з організаторів, решта підозрюваних виїхали до України.

Буквально за кілька днів журналісти з’ясували, що викрадення організували співробітники військової розвідки України. За даними журналістів, причиною викрадення стала потреба дискредитувати ексочільника ГУР МО Василя Бурбу, пов'язавши його з втечею Чауса у 2016-му році.

Необхідність у такій дискредитації ЗМІ пояснюють важливою роллю генерала у скандалі з провалом спецоперації з затримання російських найманців групи "Вагнера", яка була провалена після доповіді про неї Офісу президента Зеленського.

Згодом в інтернеті з’явилось відео, на якому Чаус заявив, що його таки викрали, але не в 2021-му у Молдові, а у 2016-му в Україні. Суддя додав, що наразі перебуває в безпечному місці, але не може його назвати, анонсував повернення в Україну, переказав вітання дружині та пообіцяв покарання для "винних у їхніх бідах".

Кілька місяців всі намагались знайти відповідь на питання "Де суддя Чаус?". У ЗМІ публікували нові докази причетності українських спецслужб до викрадення судді у Молдові. Підтвердилась версія вивезення Чауса в авто з українськими дипномерами — за кермом був військовий аташе посольства України.

Навіть повідомлялась інформація, що викраденого Миколу Чауса утримували на базі Головного управління розвідки під києвом, з наміром "легалізувати" його появу в Україні, для чого екссуддю перевезли на військову базу біля адмінкордону з окупованим Кримом та Придністров'ям.

Аж несподівано наприкінці липня Чаус з’явився в Україні. І це повернення було настільки феєричним, що лише додало скандальності всій цій історії. Чаус вийшов з лісу біля села Мазурівка на Вінниччині. Голодний і майже без одягу, він сам прийшов до будівлі Мазурівської сільради.

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Як розповів журналістам голова сільради Валерій Груньківський, суддю нагодували. А потім до сільради приїхали співробітники СБУ і Чаус знову зник.

Чому суддя повернувся напівголим?

Це одне з питань, яке турбувало майже всіх, хто долучився до обговорення його повернення. Але відповіді на нього немає. Принаймні – переконливої. Одна з конспірологічних теорій каже, що таким чином намагались легалізувати його повернення: мовляв, Чаус сам, поневіряючись, пішки прийшов з Молдови в Україну. Так, нібито, намагались анкетувати увагу на його викраденні у 2016-му році та змінити підслідність справи. Але з юридичної точки зору це пояснення не має сенсу.

Ще одне питання, яке лишається без відповіді – чому спецслужби почали справжню війну за доступ до судді. Після того, як стало відомо про те, що Чаус в Україні та вивезений співробітниками СБУ, Національне антикорупційне бюро публічно закликало передати Чауса детективам НАБУ. Все ж, вони досі розслідують ту корупційну справу, через яку суддя зник з України.

Через декілька годин НАБУ опублікувало відео, яке дуже нагадувало блокбастер: вулицями столиці автівка детективів Бюро наздоганяє автівку СБУ, в якій має перебувати Чаус. Співробітники Служби безпеки зуміли відірватися від детективів Бюро і заїхали на територію управління СБУ. На цьому моменті дорожнє протистояння двох структур вийшло на новий рівень.

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Співробітники НАБУ певний час штурмували СБУ у пошуках Чауса. Охорона СБУ їм перешкоджала. Однак публічно в СБУ казали, що відомство працює у звичному режимі і нічого такого не відбувається.

Минуло 24 години з того моменту, як детективи НАБУ, не отримавши жодних результатів, поїхали з місця події. І в СБУ визнали, що суддя таки у них. Однак наголосили, що служба не викрадала Чауса, а вжила заходів для його безпеки.

Навіщо такі складнощі?

Це ще одне питання, на яке немає конкретної відповіді. Є лише припущення.

Навіщо Чаус потрібен НАБУ, цілком зрозуміло – розслідувати справу про хабарництво.

Навіщо Чаус СБУ – більш заплутана історія. Є версія, що до втечі Чауса у Молдову можуть бути причетні співробітники служби безпеки президента Петра Порошенка. Серед інших – і Андрій Смирнов, який зараз обіймає посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як припускає голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін, президента Зеленського переконали, що Чаус цінний свідок проти Порошенка і його спробують використати у справах проти п’ятого президента.

Саме для того, аби першими отримати доступ до судді та інформації, якою він володіє, спецслужби влаштували весь цей екшн.

Однак, як каже ексглава управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, Чаус навряд чи здатен допомогти владі просунутися у правах щодо Петра Порошенка чи його оточення – звичайний районний суддя не міг бути настільки глибоко зануреним у дії вищих державних посадовців.

Горбатюк припускає, що роздмухування справи корупційного судді до масштабів міжнародного скандалу і боротьба ж між силовими відомствами за Чауса викликана, скоріше неготовністю відомств до появи судді та відсутністю розуміння ролі судді.

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка також вважає, що свідчень Чауса буде недостатньо, аби висунути обвинувачення Порошенку. Тож можна припустити що ті порушення, які скоїли спецслужбовці у спробах впіймати та втримати Чауса, були скоєні марно.

Ціла низка порушень закону була допущена. Усі в цій країні знали, що справа розслідується Національним антикорупційним бюро, цього не могли не знати працівники СБУ, тим більше НАБУ офіційно інформувало СБУ, що Чаус має бути доставлений за рішенням суду саме до антикорупційного бюро. Вони це знали, але продовжували вчиняти злочини. І для того, щоби приховати один злочин, вони вчинили низку інших злочинів,

– сказав він в інтерв'ю "НВ".

Чим завершилась історія Чауса?

Вона ще не завершилась.

Зверніть увагу Чаус перебуватиме під охороною СБУ, – адвокат екссудді

3 серпня НАБУ оголосило Чаусу про підозру у хабарництві – після всіх баталій детективи Бюро знайшли суддю у Феофанії. 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Захист екссудді оскаржуватиме такий запобіжний захід, тож серіал із пригодами Чауса може отримати продовження уже найближчим часом.