НАБУ та СБУ заявили, що вже зібрали достаньо доказів для складання обвинувального акта. Розслідування завершили 6 серпня.
До теми Чаусіада: що пішло не так у справі судді-корупціонера
Розслідування щодо Чауса завершили
НАБУ і САП завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського райсуду Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тисяч доларів,
– заявили в НАБУ.
Миколу Чауса викликали на допит в НАБУ 5 та 6 серпня. У відомстві розповіли, що екссуддя відмовився від давання показань. Та слідчі вже зібрали достатньо доказів для складання обвинувального акта.
Також у НАБУ пояснили, що відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Це зробили перед скеруванням обвинувального акту до суду.
НАБУ розсекретило матеріали слідчих дій
Зважаючи на суспільний резонс, НАБУ опублікували фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали НАБУ та САП в рамках розслідування щодо вимагяння та одержання хабаря екссуддею Дніпровського райсуду Києва.
НАБУ розсекретило матеріали слідчих дій: дивіться відео
Справа екссудді Миколи Чауса: коротко
- Миколу Чауса затримали на хабарі у 150 тисяч доларів у 2016 році. На задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
- Після цього він втік до Молдови. У 2021 році його адвокат розповів, що його звідти викрали. Проте згодом Чаус записав відео, де стверджував, що його нібито викрали набагато раніше.
- 30 липня 2021 року Микола Чаус з'явився у селі на Вінниччині, прийшовши у сільську раду. Згодом він опинився у співробітників СБУ.
- У НАБУ заявили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Після цього їм довелося влаштувати погоню за авто СБУ, в якому мав би бути Чаус.
- Після цього в СБУ запевнили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".
- Вищий антикорупційний суд 4 серпня обрав запобіжний захід Миколі Чаусу – він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.