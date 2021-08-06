НАБУ та СБУ заявили, що вже зібрали достаньо доказів для складання обвинувального акта. Розслідування завершили 6 серпня.

До теми Чаусіада: що пішло не так у справі судді-корупціонера

Розслідування щодо Чауса завершили

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського райсуду Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тисяч доларів,

– заявили в НАБУ.

Миколу Чауса викликали на допит в НАБУ 5 та 6 серпня. У відомстві розповіли, що екссуддя відмовився від давання показань. Та слідчі вже зібрали достатньо доказів для складання обвинувального акта.

Також у НАБУ пояснили, що відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Це зробили перед скеруванням обвинувального акту до суду.

НАБУ розсекретило матеріали слідчих дій

Зважаючи на суспільний резонс, НАБУ опублікували фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали НАБУ та САП в рамках розслідування щодо вимагяння та одержання хабаря екссуддею Дніпровського райсуду Києва.

НАБУ розсекретило матеріали слідчих дій: дивіться відео

Справа екссудді Миколи Чауса: коротко