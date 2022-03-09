Дайте больше оружия, чтобы мы могли защищаться – Кулеба эмоционально призвал Германию помочь

Германия должна принимать больше решений, чтобы остановить агрессию России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Германию предоставить Украине больше оружия.

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Он отметил, что благодарен за помощь и ряд сложных, "хоть и трагически запоздалых" шагов, предпринятых Германией.

Но Путин не останавливается. Продолжают гибнуть невинные украинские мужчины, женщины и дети. Решений должно быть больше, но главное – они должны быть проактивными, немедленными. Услышьте наконец-то Украину и действуйте, пока мы не погибли, и Путин не пошел дальше,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина нуждается в помощи, а именно во введении более жестких санкций против России, в частности:

отказ от российских энергоносителей;

отключение Сбербанка от SWIFT;

замораживание корреспондентских счетов русских банков и компаний;

запрет входа русских кораблей в европейские порты.

"Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия", – призвал министр.

Министр также отметил, что Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны партнеров.

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