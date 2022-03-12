Даю время до понедельника, – Садовой предупредил владельцев неправильно запаркованных авто

Львов стал одним из городов, куда приехало немало вынужденных переселенцев после начала войны со стороны России. Это создало определенные проблемы в передвижении по городу.

Многие украинцы приехали во Львов на своих автомобилях. И город не может полностью совладать с таким наплывом транспорта. Особенно, когда водители оставляют свои машины в запрещенных для этого местах.

"Я каждый день проезжаю весь город. Есть ситуация – много припаркованных машин там, где нельзя парковать. Мой месседж четкий и очень простой – я даю время до понедельника. С понедельника, 14 марта, все машины, припаркованные там, где этого не можно делать, будем забирать. И не исключаю, что часть из них уйдет для нужд Вооруженных Сил", – заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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Следовательно, городской голова Львова обратился к людям, которые перебрались в город, лучше искать место для парковки автомобилей.

"Город должен быть проездной. Если вы приехали и арендуете квартиру во Львове, это не значит, что вы машину должны поставить под своим подъездом. Можно найти другое место, пройтись 5 минут пешком. Потому что мы во Львове имеем уважение к правилам дорожного движения", – подчеркнул Садовый.

В качестве примера он привел ситуацию на главном железнодорожном вокзале во Львове. Там тоже было немало автомобилей. Ведь люди приезжали туда на своих автомобилях, после чего за границу выезжали поездом. Вместо этого их покинуть автомобили создавали препятствия другим людям. Городские власти с помощью эвакуаторов убрали эти автомобили.

"Львов должен показывать пример порядка", – подытожил Садовый.