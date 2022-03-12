Чимало українців приїхало до Львова на своїх автомобілях. І місто не може повністю справитися з таким напливом транспорту. Особливо, коли водії залигають свої машини у заборонених для цього місцях.

"Я кожного дня проїжджаю все місто. Є ситуація – багато припаркованих машин там, де не можна паркувати. Мій меседж чіткий і дуже простий – я даю час до понеділка. З понеділка, 14 березня, всі машини, які припарковані там, де цього не можна робити, будемо забирати. І не виключаю, шо частина з них піде для потреб Збройних Сил", – заявив мер Львова Андрій Садовий.

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Відтак міський голова Львова звернувся до людей, які перебралися до міста, краще шукати місце для паркування автомобілів.

Місто має бути проїзне. Якщо ви приїхали та орендуєте квартиру у Львові, це не означає, що ви машину маєте поставити під своїм під'їздом. Можна найти інше місце, пройтися 5 хвилин пішки. Тому що ми у Львові маємо повагу до правил дорожнього руху,

– наголосив Садовий.

Як приклад він навів ситуацію на головному залізничному вокзалі у Львові. Там теж було чимало автомобілів. Адже люди приїжджали туди на своїх автомобілях, після чого закордон виїжджали потягом. Натомість їх покинути автомобілі створювали перешкоди іншим людям. Міська влада за допомогою евакуаторів прибрала ці автомобілі.

"Львів має показувати приклад порядку", – підсумував Садовий.