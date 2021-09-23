США противодействуют в частности Китаю и России. Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Происходит сопротивление двум диктаторским режимам – Китаю и России. США последними решениями подчеркивают, что всем надеждам диктаторов дают отпор", – подчеркнул Пионтковский.

Публицист: Европа путается под ногами

По его словам, Европа не способна участвовать в этом сопротивлении. Это подтвердили Германия и Франция уже тысячи раз.

Европа просто путается под ногами,

– сказал публицист.

Он пояснил, что Франция, например, возмущается, что США и Австралия заключили договор. В то же время Австралия является гораздо более ценным американским партнером и союзником.

Напомним! США, Великобритания и Австралия объявили о создании AUKUS, целью которого является расширить оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Франция заявила, что теряет доверие к Австралии.

Кто станет союзниками США

"Как раз сейчас игра очень серьезная, когда диктаторы мира бросили вызов всей западной цивилизации", – отметил Пионтковский.

США, как он считает, сплачивают те страны, на которые они могут рассчитывать как на союзников, например:

Австралия;

Япония;

Украина;

Тайвань.

Пионтковский прокомментировал отношения США и Европы: смотрите видео