США протидіють зокрема Китаю і Росії. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"Відбувається опір двом диктаторським режимам – Китаю і Росії. США останніми рішеннями підкреслюють, що всім надіям диктаторів дають відсіч", – наголосив Піонтковський.
Публіцист: Європа плутається під ногами
За його словами, Європа не здатна брати участь в цьому опорі. Це підтвердили Німеччина та Франція вже тисячі разів.
Європа просто плутається під ногами,
– сказав публіцист.
Він пояснив, що Франція, наприклад, обурюється, що США і Австралія уклали договір. Водночас Австралія є набагато ціннішим американським партнером та союзником.
Хто стане союзниками США
"Якраз зараз гра – дуже серйозна, коли диктатори світу кинули виклик всій західній цивілізації", – відзначив Піонтковський.
США, як він вважає, згуртовують ті країни, на яких вони можуть розраховувати як на союзників, наприклад:
- Австралія;
- Японія;
- Україна;
- Тайвань.
Піонтковський прокоментував відносини США і Європи: дивіться відео