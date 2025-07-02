Далай-лама заявил, что планирует реинкарнацию: что об этом думает Китай
- Далай-лама XIV заявил, что институт Далай-ламы продолжит существовать после его смерти, и преемника должны найти согласно тибетским религиозным обычаям.
- Китай настаивает, что следующего Далай-ламу должны искать на территории КНР с согласованием центральной власти, тогда как тибетские буддисты верят, что духовный лидер сам выбирает тело для реинкарнации.
Перед своим 90-летием Далай-лама XIV выступил с видеообращением на конференции к буддистским религиозным лидерам. Духовный лидер тибетцев подтвердил, что институт Далай-ламы продолжит существовать после его смерти.
Участники конференции поддержали духовного лидера тибетцев относительно преемственности. Про это пишет 24 Канал со ссылкой на AP и BBC.
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Что известно о выборе преемника
Далай-лама подчеркнул, что его преемник должен быть найден согласно многовековым тибетским религиозным обычаям. При этом он предостерег, что ни одна другая сторона, включая Китай, не имеет права вмешиваться в процесс признания преемника.
Тибетский духовный лидер отметил, что поиском и признанием его преемника будет заниматься созданный им в 2015 году фонд "Гаден Пходранг".
Китай в свою очередь настаивает, что следующего Далай-ламу должны искать только на территории КНР и только с согласованием центральной власти. Однако тибетские буддисты верят, что духовный лидер сам выбирает тело для перерождения.
Справка: По традиции, нового Далай-ламу ищут после смерти предыдущего. Этот процесс длится годами и начинается с распознавания ребенка по религиозным признакам, после чего его воспитывают как нового духовного лидера.
Как передают СМИ, с предложением реинкарнации к Далай-ламе обратились верующие из Тибета, Монголии, России, Китая и других стран.