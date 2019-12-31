Дальше будут великие времена, – дипломат США Тейлор перед отъездом из Украины

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заканчивает свою работу в Киеве и передает полномочия Кристине Квин. Время его пребывания в Киеве дипломат назвал необыкновенным и добавил, что очень оптимистичен относительно будущего нашей страны.

Тейлор накануне отъезда записал видео, в котором вспомнил самые яркие события, которые произошли в Украине за время его дипмиссии. Обращение он дополнил милыми фотографиями-воспоминаниями.

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Дипломат отметил, что приехал в Украину в июне и знал, что будет здесь ограниченный период времени.

Это было замечательное время! Была избрана новая Верховная Рада, появились новые возможности продвигать реформы, заработал Высший антикоррупционный суд ... Состоялся прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными. Время моего пребывания был необыкновенным – и дальше будут великие времена,

– отметил Тейлор.

Уильям Тейлор – в 2006-2009 годах был послом США в Украине при президентстве Джорджа Буша. Летом 2019 года его попросили вернуться на представительскую должность в Украину после неожиданной отставки прежнего посла США в Украине Мари Йованович.

Он добавил, что новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине. Об этом свидетельствуют санкции против скандального российского газопровода "Северный поток-2".

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Также Украину поддерживают обе американские партии – демократы и республиканцы. Это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран.

"Я очень оптимистичен в отношении Украины. Я рад, что моя заместитель – заместитель Главы Миссии США в Украине Кристина Квин заменит меня на этом посту. Это хорошая возможность для нее и Украине строить наши отношения", – подытожил Тейлор.

Итоговое обращения Тейлора к украинцам: видео

Что известно о Кристине Квин?

Родилась и выросла в Калифорнии, по образованию политолог, магистр по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.



С 2013 года по апрель 2019 года работала исполняющей обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже, еще раньше работала в Таиланде и Великобритании, в Москве и Брюсселе.



Кристина Квин уже была поверенным в делах США в Украине – после скандального увольнения госпожи посла Мари Йованович. Квин прибыла в Киев 28 мая и работала главой миссии до назначения Тейлора в июне.