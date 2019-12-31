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      Далі будуть великі часи, – дипломат США Тейлор перед від'їздом з України

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      Тейлор записав прощальне звернення до українців перед закінченням місії / Скріншот

      Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор закінчує свою роботу у Києві і передає повноваження Крістіні Квін. Час його перебування в Києві дипломат назвав надзвичайним і додав, що дуже оптимістичний щодо майбутнього нашої країни.

      Тейлор напередодні від'їзду записав відео, в якому пригадав найяскравіші події, що сталися в Україні за час його дипмісії. Звернення він доповнив чарівними світлинами-спогадами.

      Цікаво: У США оцінили Зеленського і Порошенка у питанні протистояння Путіну

      Дипломат відзначив, що приїхав в Україну у червні і знав, що буде тут обмежений період часу.

      Це був чудовий час! Було обрано нову Верховну Раду, з’явилися нові можливості просувати реформи, запрацював Вищий антикорупційний суд… Відбувся прогрес у поверненні миру на Донбас, телефонні дзвінки між президентами Зеленським і Путіним, обмін полоненими. Час мого перебування був надзвичайним – і далі будуть великі часи,
      – наголосив Тейлор.

      Вільям Тейлор – у 2006-2009 роках був послом США в Україні за президентства Джорджа Буша. Улітку 2019 його попросили повернутися на представницьку посаду до України після несподіваної відставки колишньої пані посла США в Україні Марі Йованович.

      Він додав, що нові високопоставлені візитери з США демонструють сильну підтримку Україні. Про це свідчать санкції проти скандального російського газопроводу "Північний потік-2".

      До теми: Представник США в Україні йде у відставку: що це означає

      Також Україну підтримують обидві американські партії – демократи та республіканці. Це дає великі можливості у двосторонніх відносинах країн. 

      "Я дуже оптимістичний щодо України. Я радий, що моя заступниця – заступниця Голови Місії США в Україні Крістіна Квін замінить мене на цьому посту. Це гарна нагода для неї та України будувати наші відносини", – підсумував Тейлор.

      Підсумкове звернення Тейлора до українців: відео 

       

      Що відомо про Крістіну Квін?Народилася і виросла в Каліфорнії, за освітою політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

      З 2013 року по квітень 2019 року працювала виконувачкою обов’язків заступника голови місії у посольстві США в Парижі, ще раніше працювала в Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі.

      Крістіна Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після скандального звільнення пані посла Марі Йованович. Квін прибула до Києва 28 травня та працювала головою місії до призначення Тейлора у червні.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Новини США
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