Дали гарантии, – Арестович заявил, что США не будут навязывать "особый статус" Донбассу

Алексей Арестович заверил, что США не будут вмешиваться в решение Украины относительно временно оккупированного Донбасса. Вашингтон, мол, будет давать только собственные рекомендации.

"Никакого давления не будет"

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским не давил на него. Об этом советник главы Офиса Президента заявил в интервью.

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Ни одного (навязывания "особого статуса" Донбассу в редакции России со стороны США – 24 канал). Мы получили очень четкие гарантии, что такого не будет,

– заверил Арестович.

Он подчеркнул, что Украина получила полные гарантии того, что США не будут вмешиваться. "Они могут излагать свой взгляд, могут давать рекомендации, могут быть определенные договоренности, например, относительно повестки дня переговоров, но точно не к содержанию. И тем более не к содержанию в разрезе давления", – сказал политик.

Арестович также прокомментировал заявление руководителя администрации президента России Тараса Козака. Тот после встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сказал, что стороны якобы согласились на необходимость "особого статуса Донбасса в составе Украины". Арестович считает, что это была "борьба за формулировку" и волноваться не стоит.

Что этому предшествовало

Американское агентство Associated Press заявило, что Белый дом якобы может давить на Украину, чтобы добиться автономии оккупированного Россией Донбасса. В частности речь идет о контроле здравоохранения, полиции и школ.

Журналисты подчеркнули, что задача Байдена "заключается в том, чтобы побудить Киев принять некоторые решения на востоке государства, не создавая впечатления, что он уступает Владимиру Путину".

В то же время президент считает, что нет смысла говорить о политике на Донбассе, пока там продолжаются боевые действия, а безопасность местного населения – под угрозой. Михаил Подоляк заявил, что анонимные источники, на которые ссылается агентство – "очень ненадежный фундамент, чтобы составлять мнение".

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