Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала отметил, что перспектива получения Украиной этого разрешения будет зависеть в определенной степени и от того, насколько активными окажутся американские законодатели.

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Зависимость стран Европы от США

По мнению Пинкуса, от принятия положительного для Украины решения (разрешение поражать вглубь России западным оружием) зависит дальнейшее отношение к США.

"Все зависит от желания одного человека – Байдена. Мало того, что он не разрешает поставки американского оружия дальнего поражения, так он еще и не дает согласия на это лидерам европейских стран. Даже Storm Shadow, британские ракеты дальнего радиуса действия, изготовлены с использованием американских компонентов. Ни одна страна не имеет права отправлять оружие, даже собственного производства, если в нем задействованы американские комплектующие", – объяснил Пинкус.

По его словам, этим пользуется лидер США Джо Байден и именно поэтому в Украину не поступают в частности ракеты Taurus. Член Республиканской партии считает, что законодатели Соединенных Штатов должны выдвинуть определенное условие Байдену.

Если он хочет, чтобы США сохранили свое имя и имидж как лидера, чтобы Соединенным Штатам верили и не потеряли к ним доверие, они должны выполнять свои обязательства – поставлять Украине оружие, в котором она нуждается для полной своей победы,

– подчеркнул Пинкус.

Напомним, Владимир Зеленский 18 октября 2024 года в очередной раз заявил, что Украина имеет полное право применять для своей обороны западные дальнобойные ракеты, если Кремль не захочет завершить войну. Однако, по его словам, некоторые политические лидеры не готовы полностью "закрыть двери" с Россией.