Член Республіканської партії Борис Пінкус в етері 24 Каналу зауважив, що перспектива отримання Україною цього дозволу буде залежати певною мірою і від того, наскільки активними виявляться американські законодавці.

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Залежність країн Європи від США

На думку Пінкуса, від ухвалення позитивного для України рішення (дозвіл уражати вглиб Росії західною зброєю) залежить подальше ставлення до США.

"Все залежить від бажання однієї людини – Байдена. Мало того, що він не дозволяє постачання американської зброї дальнього ураження, так він ще й не дає згоди на це лідерам європейських країн. Навіть Storm Shadow, британські ракети дальнього радіуса дії, виготовлені з використанням американських компонентів. Жодна країна не має права відправляти зброю, навіть власного виробництва, якщо в ній залучені американські комплектуючі частини", – пояснив Пінкус.

З його слів, цим користується лідер США Джо Байден і саме тому в Україну не надходять зокрема ракети Taurus. Член Республіканської партії вважає, що законодавці Сполучених Штатів повинні висунути певну умову Байдену.

Якщо він хоче, аби США зберегли своє ім'я та імідж як лідера, щоб Сполученим Штатам вірили й не втратили до них довіру, вони мають виконувати свої зобов'язання – постачати Україні зброю, яку вона потребує для повної своєї перемоги,

– наголосив Пінкус.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 жовтня 2024 року в черговий раз заявив, що Україна має повне право застосовувати для своєї оборони західні далекобійні ракети, якщо Кремль не захоче завершити війну. Однак, з його слів, деякі політичні лідери не готові повністю "зачинити двері" з Росією.