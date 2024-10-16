Детальний перелік вказали у публікації на сайту Пентагону. Зауважимо, що пакет оцінюється на суму 425 мільйонів доларів.

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Що увійде у пакет допомоги Україні

Згідно з оприлюдненою інформацією, пакет допомоги наша держава отримає за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority), в межах якої озброєння постачається зі складів американської армії.

До нього увійдуть додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS і HIMARS, ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger та боєприпаси класу "повітря-земля". Однак це ще не все.

Пентагон додав до цього списку 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети для комплексу TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, транспортні засоби HMMWV, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати, тепловізори, тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, а також запчастини.

США продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України й пов'язані з нею коаліції з метою задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Байден оголосив новий пакет допомоги Україні. Президент США поінформував про свої зусилля, спрямовані на збільшення безпекової допомоги протягом решти терміну його перебування на посаді.