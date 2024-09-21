Свою категоричну позицію він озвучив під час заходу в місті Нідергерсдорф у Бранденбурзі. Про це пише агентство DPA.

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Шольц повторив, що не надасть Україні Taurus

Попри вмовляння та заохочування німецького канцлера, аби той надав Україні Taurus, Олаф Шольц вкотре відкинув подібні заклики. За його словами, він не буде постачати крилаті ракети, які долітають до Москви".

Я можу і буду запевняти вас зараз у цьому: я буду дотримуватися цієї позиції,

– заявив він.

На його думку, зараз необхідно розглянути варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України. Водночас він розкритикував позицію ультралівих та ультраправих партій, які вважають мирні переговори альтернативою підтримці України. "Це наївно", – каже він.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив, що не надасть дозвіл на удари по території Росії з використанням німецької зброї на будь-яку відстань. Він наголосив, що це залишиться незмінним, навіть якщо інші країни ухвалять протилежне рішення.

Олаф Шольц заявляв, що не передаватиме Україні ракети Taurus через "високий ризик ескалації".