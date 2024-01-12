Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что не очень хотел бы комментировать слова президента и дальнобойное оружие. В то же время он подчеркнул, что "все прекрасно понимают, какие это средства".
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Эти вещи уже обсуждались
Игнат предположил, что слова Владимир Зеленского касались уничтожения средств врага, а не сбития, ведь сбить можно то, что летит в небе.
По его мнению, говорится о "тех вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли" – уничтожение как вертолетов врага, так и самолетов непосредственно на аэродромах базирования.
Поэтому, конечно, средства, которые нам поставляют партнеры, высокоточное дальнобойное оружие – именно то, что нужно нам для сдерживания агрессора. Как в воздухе, так и нанесение ему ударов по земле,
– отметил спикер Воздушных сил.
Он отметил, что это и крылатые ракеты и баллистические ракеты, которые нужны Украине для того, чтобы отражать воздушные атаки врага.
Зеленский рассказал о результатах работы ПВО
- Украинский лидер подчеркнул, что в вопросе защиты Украины, прежде всего, говорится о вопросах ПВО. Зеленский поблагодарил союзников, которые позволяют Украине бороться за выживание и выжить. Когда Россия совершает массированные ракетные или дроновые атаки, без Patriot – невозможно уцелеть.
- Президент добавил: он благодарен за каждую систему ПВО. Однако чисто по-человечески не понимает, как кто может спокойно спать, зная, что есть десятки систем, а если дать Украине еще несколько, люди перестали бы погибать.
- Зеленский рассказал, что с помощью некоторого дальнобойного оружия (партнеры знают, какого) удалось уничтожить 26 вертолетов в сутки и 12 самолетов за раз, которые поднимались, чтобы бомбить Украину.