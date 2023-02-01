Когда США могут объявить о передаче дальнобойных ракет Украине: в WSJ допустили сроки

США, вероятно, 3 февраля объявят о новом пакете помощи для Украины. Он может включать "умные" ракеты большей дальности.

Об этом The Wall Street Journal сообщили люди, знакомые с вопросом. Новое "умное" оружие – это наземная бомба GLSDB. Она совмещает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26.

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США могут передать Украине GLSDB

Крылатые бомбы GLSDB, которые могут быть в пакете помощи, объявленном 3 февраля, имеют дальность полета 150 километров. Соединенные Штаты до сих пор не предоставляли ВСУ ракет такой дальности.

Ожидаемая поставка оружия большей дальности происходит в то время, когда США и европейские союзники начали предоставлять Украине современные боевые танки и другое передовое вооружение в преддверии ожидаемого российского наступления. Соединенные Штаты пообещали предоставить нашему государству более 27 миллиардов долларов военной помощи.

GLSDB может запускаться с ракетных установок, таких как системы HIMARS, уже поставляемые в Украину. Бомба оснащена крыльями, позволяющими ей лететь к цели, и ракетным двигателем, предоставляющим дополнительную дальность полета.

Это позволяет точно наводить ее на цель, как при запуске с самолета, без риска для военных и с меньшими затратами. Также GLSDB имеет усовершенствованные системы слежения, которые делают ее более точной. Заявленная точность – до ширины автошины.

GLSDB будут поставлять в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, финансирующей приобретение или создание новых вооружений и систем, а не извлечение их из американских арсеналов. Такое вооружение обычно доставляется дольше оружия и техники из имеющихся запасов США.

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США могут предоставить Украине ракеты большей дальности

По данным источников издания Reuters, США уже на этой неделе могут объявить масштабный пакет военной помощи Украине почти на 2 миллиарда долларов. Военная помощь будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Источники журналистов отметили, что США отклонили запрос Украины на ракеты ATACMS с радиусом действия до 297 километров. Однако Вашингтон мог согласовать предоставление крылатых бомб GLSDB, которые позволят украинским военным бить по тыловым позициям врага. В частности, защитники смогут продлевать контратаки, мешая России в тылу оккупированных территорий.