Мы снова догоняем Россию: почему 1000 дронов в сутки нужно было иметь гораздо раньше

Президент Владимир Зеленский поставил конкретную задачу: Украина должна выйти на уровень запуска 1000 дальнобойных дронов в сутки по территории России. Сейчас средний показатель составляет чуть более 300.

Цель верна. Нам действительно нужны сотни и тысячи собственных ударных средств, способных поражать российские военные объекты на большом расстоянии. Но у меня возникает другой вопрос: почему мы ставим перед собой эту задачу только сейчас?

Мы должны были выйти на такие масштабы значительно раньше. Ведь в войне против России Украина не может постоянно догонять противника. Мы должны опережать его. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Технологии у нас были еще в 2022 году

Еще в начале полномасштабной войны в Украине были высокотехнологичные разработки, которые можно было масштабировать.

Речь шла не только о беспилотниках. Были наработки по ракетам различных классов, дальнобойным системам, которые могли работать на расстояниях до 3000 километров.

Нужно было уже тогда определить это одним из главных государственных приоритетов: отобрать самые перспективные разработки, обеспечить финансирование, устранить бюрократические препятствия и запустить серийное производство.

К сожалению, этого не произошло в тех масштабах, которые были необходимы.

Бюрократия тормозила проекты, решения принимались с опозданием, а вместо масштабного развития собственного производства мы долгое время в значительной степени полагались на закупку иностранных беспилотников, в частности китайских.

В результате сейчас мы говорим о необходимости сделать то, что в значительной степени следовало сделать раньше.

Нам нужны не просто 1000 дронов

Количество само по себе не решает вопроса.

Можно запускать сотни беспилотников, но главное – куда они летят и какой результат дает каждый такой удар.

Мы должны систематически уничтожать то, что позволяет России продолжать войну.

Это предприятия, работающие на российский военно-промышленный комплекс. Это логистика. Аэродромы. Нефтеперерабатывающие заводы. Склады горючего. Места расположения ракетных систем и запуска "Шахедов".

То есть бить нужно по всей цепочке, которая позволяет России производить оружие, доставлять его войскам и ежедневно проводить атаки против Украины.

Именно в этом должно заключаться принципиальное отличие между нами и Россией.

Россия пытается терроризировать мирное население. Для Украины удары по гражданским объектам не могут быть стратегией. Помимо всего прочего, они дают Кремлю информационный повод для пропаганды и дальнейшей эскалации.

Наша задача иная – лишать противника возможности вести войну.

Украине нужна мобилизация технологий

Для этого недостаточно просто выделять больше денег.

Нужно собрать людей, способных создавать новые системы вооружения, и дать им возможность работать.

Когда мы говорим о мобилизации, это не означает, что каждый человек обязательно должен оказаться в окопе. Если молодой специалист может создавать дроны, системы управления, ракеты или другие технологические решения, государство должно использовать его именно там, где он принесет максимальную пользу обороне.

Это тоже мобилизация – мобилизация интеллекта, технологий и производственных возможностей страны.

Так же должны работать ресурсы.

Во время войны огромные средства не могут оставаться в стороне от обороны государства. Если люди называют себя патриотами и говорят об угрозе поражения, этого недостаточно. Нужно реально участвовать в укреплении обороноспособности страны.

Мы не победим Россию количеством людей

У России больше мобилизационных ресурсов. Больше населения. Значительно большая территория.

Поэтому строить нашу стратегию на попытке победить Россию численностью неправильно.

Нашим преимуществом должны стать технологии.

Украина должна создавать оружие быстрее, совершенствовать его быстрее и применять эффективнее, чем противник.

Поэтому я поддерживаю задачу по производству 1000 дальнобойных дронов в сутки. Но нам нужно мыслить уже не в категориях того, что сделать с Россией.

Мы должны ее опережать.

Именно технологическое преимущество, а не соревнование в количестве людей, может дать Украине возможность переломить ход войны и победить.