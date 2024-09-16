Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет 24 Канал со ссылкой на форум Ялтинской европейской стратегии (YES).

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Буданов назвал главное достижение дальнобойных ударов

Если говорить о дальнобойных ударах и успехах ВСУ, в частности в акватории Черного моря и в Курской области, в контексте изменений хода войны, то Кирилл Буданов отметил, что ему "как гражданину хотелось бы большего, но надо реально смотреть на вещи".

По его словам, в начале полномасштабного вторжения Украина столкнулась с одной из самых мощных армий мира. Наше государство, по мнению главы ГУР МО, было слабее, и это нужно признать, как и то, что после стольких лет войны "мы до сих пор держимся".

Наша возможность перенести боевые действия на территорию России – я бы здесь сделал акцент на способности нанесения ударов вглубь территории России. Это первое. И на самой философии этого. Это немножко изменило мировоззрение,

– отметил он.

Глава разведки заметил, что это имело влияние, в частности, на социально-психологический аспект для населения России, поскольку до того оно "жило в парадигме", будто бы чтобы там не было "мы очень мощная страна, мы самые сильные в мире".

"И вот с первыми взрывами в Москве, по территории России – этот миф был разрушен. Он подорвал всю основу. Это и есть главное достижение этих всех, как говорят, дальних ударов. Слом веры народа, что они живут в безопасности. Это не так", – добавил Буданов.