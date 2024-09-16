Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише 24 Канал із посиланням на форум Ялтинської європейської стратегії (YES).

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Буданов назвав головний здобуток далекобійних ударів

Якщо говорити про далекобійні удари та успіхи ЗСУ, зокрема в акваторії Чорного моря та у Курській області, у контексті змін перебігу війни, то Кирило Буданов зазначив, що йому "як громадянину хотілося б більшого, але треба реально дивитися на речі".

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Україна зіштовхнулася з однією з найпотужніших армій світу. Наша держава, на думку глави ГУР МО, була слабшою, і це потрібно визнати, як і те, що після стількох років війни "ми досі тримаємося".

Наша змога перенести бойові дії на територію Росії – я б тут зробив акцент на спроможності завдавання ударів вглиб території Росії. Це перше. І на самій філософії цього. Це трошки змінило світогляд,

– зазначив він.

Очільник розвідки зауважив, що це мало вплив, зокрема, на соціально-психологічний аспект для населення Росії, оскільки до того воно "жило в парадигмі", буцімто щоб там не було "ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі".

"І от з першими вибухами в Москві, по території Росії – цей міф був зруйнований. Він підірвав усю основу. Це і є головний здобуток цих усіх, як кажуть, дальніх ударів. Злам віри народу, що вони живуть в безпеці. Це не так", – додав Буданов.