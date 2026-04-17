Это не новые БпЛА: офицер Воздушных Сил в резерве ответил, как FPV-дроны залетают в Донецк
- FPV-дроны преодолевают ранее недосягаемые расстояния, меняя ситуацию на поле боя.
- Ключ к дальности и точности ударов FPV-дронов не в новых БпЛА, а в других факторах.
FPV-дроны все чаще преодолевают расстояния, которые еще недавно казались для них недосягаемыми. Это уже меняет ситуацию на поле боя и заставляет внимательнее смотреть не только на сами беспилотники, но и на то, что стоит за их работой.
Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что главное изменение связано не с появлением новых БпЛА. По его словам, ключ к дальности и точности таких ударов лежит в другой плоскости.
Дальность FPV выросла из-за автоматизации
Ключевое изменение, которое сейчас влияет на поле боя, связано не с появлением нового типа беспилотников. Главный прорыв, по словам Анатолия Храпчинского, произошел в связи: именно он дает более качественную картинку, стабильнее управление и лучший контроль за выполнением боевых задач на большем расстоянии.
Здесь не о появлении новых дронов, а о появлении новых возможностей связи,
– объяснил Храпчинский.
Он обратил внимание и на автоматизацию части процессов. Речь идет об автоматическом захвате цели и поражения без постоянного ручного пилотирования, когда ударный беспилотник часть работы выполняет самостоятельно.
К слову! Россияне пытаются давить малыми пехотными группами под прикрытием FPV-дронов, артиллерии и КАБов, но не имеют ресурса для масштабного развития наступления. Вокруг Донецка они уже натягивают антидронные сетки, а украинский дроново-огневой контроль достает не только Горловку, но и Донецк и важные объездные логистические дороги.
Именно сочетание стабильной связи и такой автоматизации, по его оценке, позволило эффективнее работать на значительно большем расстоянии. В то же время сама конструкция FPV за время полномасштабной войны принципиально не изменилась.
В дроне практически не менялись ни рама, ни двигатели, ни элементы питания, меняется в основном камера, в основном меняется связь,
– отметил офицер Воздушных Сил в резерве.
Поэтому, по его оценке, говорить здесь надо не о новых БпЛА, а о совершенствовании тех компонентов, которые ранее не давали работать на таком расстоянии. К этому добавилась автоматическая работа отдельных систем, и именно такая комбинация открыла новые возможности для FPV на поле боя.
Последние новости с фронта
- Россияне продолжают наступать, но не имеют продвижений сразу на ряде направлений, в частности на Сумщине, Харьковщине, Купянском, Покровском, Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском, Херсонском и на западе Запорожской области. В то же время украинские силы недавно продвинулись на Славянском направлении и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
- На Александровском направлении тактическая инициатива уже несколько месяцев остается за Силами обороны Украины. С конца января там восстановили контроль над 480 квадратными километрами и освободили 12 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.
- В ночь на 16 апреля Силы беспилотных систем поразили 16 российских целей на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Запорожской областей. Под удар попали базы ОТРК "Искандер", ЗРК "Панцирь", "Оса-АК" и "Бук-М1", две нефтебазы, склад Черноморского флота и объекты, связанные с центром "Рубикон".