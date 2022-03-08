Дальше привезут тушку Ленина, пускай правит, – политолог о разговорах вокруг Януковича и Бойко

Россия совсем не понимает настроения внутри украинского общества. Поэтому вбрасывает информацию о "президенте" Викторе Януковиче и "премьере" Юрии Бойко.

Так государство-оккупант еще больше пробивает дно. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян.

Обратите внимание Бойко отказался сказать "Путин – х**о" по просьбе теробороны

"Следующим шагом должен быть привоз тушки Ленина в Киев и сказать, что он нас основал, пускай правит", – пошутил Саакян.

Трагедия для Януковича

По его словам, вплетение в эту историю Януковича является для него персональной трагедией.

Он (Янукович – 24 канал) хотел бы залезть в коробку, забить ее со всех сторон, чтобы его не трогали,

– сказал политолог.

"Поцелуй Иуды" для Бойко

Относительно Бойко Россия использует "поцелуй Иуды". Государство-оккупант "благодарит" "Оппозиционную платформу – За жизнь" за Александра Вилкула, Илью Киву и другой лагерь.

За то, что Бойко занял довольно проукраинскую позицию (как для себя), на его лбу "нарисовали крестик", чтобы в Украине политика воспринимали предателем.

"Думаю, что Бойко был удивлен такой позицией. Это никак не снимает с них ответственности за все содеянное, но Россия продолжит играть на раскол внутри общества, чтобы мы искали врагов", – объяснил эксперт.

Напомним, что в СМИ распространили информацию, что Россия намерена провозгласить Януковича "президентом Украины". В Офисе Президента отметили, что так оккупанты показывают, что не понимают настроения в нашем государстве.

По информации журналиста Христа Грозева, одним из требований России на переговорах с Украиной может стать назначение Бойко премьер-министром Украины. Однако в ОПЗЖ отвергли этот вариант.

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