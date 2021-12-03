В Дании десятки человек остались ночевать в IKEA из-за сильного снегопада

Датский регион Северная Ютландия накрыли мощные снегопады. Из-за этого 6 клиентов и 25 сотрудников мебельного магазина IKEA должны были провести ночь на кроватях и диванах в магазине.

Люди сидели вместе в магазине, пили напитки с булочками с корицей и смотрели футбол.

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Менеджер магазина Петер Эльмосе признался местным СМИ, что не ожидал, что его рабочий день завершится именно так. Но он подчеркнул, что просто не мог отправить людей на улицу в разгар непогоды.

Сотрудники нашей кухни позаботились о том, чтобы для нас приготовили горячий шоколад, рисовый пудинг, выпечку, напитки, кофе и пиво. Поэтому мы смогли согреться,

– отметил он.

Как на это отреагировали посетители

Как сказала одна из клиенток IKEA Мишель Барретт, она и другие покупатели не очень расстроились из-за возникшей ситуации.

Все были такие милые, и мы на самом деле просто посмеялись над ситуацией, потому что, вероятно, больше не будем ее переживать,

– сказала Барретт.

Заметим что политика IKEA заключается в том, что они не ограничивают свободу действий своих посетителей. Потенциальные покупатели могут делать все, что им захочется: надеть халат и поспать на большой кровати или в удобном кресле. Даже если вы не купите все это после, все равно не услышите в свою сторону никаких упреков от продавцов.



Каждый желающий может вздремнуть на удобном диване / Фото Getty Images

Что известно о непогоде в Дании

1 декабря значительная часть Дании, в частности столица Копенгаген, пострадала от снежной бури. В стране были проблемы с транспортом и временное отключение электроэнергии. В аэропорту Ольборга примерно 300 человек были вынуждены ждать стабилизации погоды.

В других частях страны тоже возникли проблемы. К примеру, на мосту между островами Фюн и Зеландия из-за шторма разорвался брезент грузовика, заполненного посылками. Представитель местной полиции сообщил, что трейлер висел над водой, поэтому, вероятно, какие-то рождественские подарки попали в воду.