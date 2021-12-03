Люди сиділи разом у магазині, пили напої з булочками та корицею і дивилися футбол.

Цікаво У Парижі IKEA запустила вагончики для післяобіднього сну

Менеджер магазину Петер Ельмосе зізнався місцевим ЗМІ, що не очікував, що його робочий день завершиться саме так. Але він підкреслив, що просто не міг відправити людей на вулицю у розпал негоди.

Співробітники нашої кухні подбали про те, щоб для нас приготували гарячий шоколад, рисовий пудинг, випічку, напої, каву та пиво. Тож ми змогли зігрітися,

– зазначив він.

Як на це відреагували відвідувачі

Як сказала одна з клієнток IKEA Мішель Барретт, вона та інші покупці не дуже засмутилися через ситуацію, яка виникла.

Усі були такі милі, і ми насправді просто посміялися над ситуацією, тому що, ймовірно, більше не будемо її переживати,

– сказала Барретт.

Зауважимо що політика IKEA полягає у тому, що вони не обмежують свободу дій своїх відвідувачів IKEA. Потенційні покупці можуть робити все, що їм захочеться: одягнути халат і поспати на великому ліжку чи у зручному кріслі. Навіть якщо ви не купите усього цього опісля, все одно не почуєте у свій бік жодних докорів від продавців.



Кожен охочий може подрімати на зручному дивані/ Фото Getty Images

Що відомо про негоду у Данії

1 грудня значна частина Данії, зокрема столиця Копенгаген, постраждала від снігової бурі. У країні були проблеми з транспортом і тимчасове відключення електроенергії. В аеропорту Ольборга приблизно 300 людей були змушені чекати, стабілізації погоди.

В інших частинах країни також виникли проблеми. До прикладу, на мосту між островами Фюн і Зеландія через шторм розірвався брезент вантажівки, заповненої посилками. Речник місцевої поліції повідомив, що трейлер висів над водою, тож, ймовірно, якісь різдвяні подарунки потрапили у воду.